疑迁徙途中晕躺路边 好心男救起罕见猫头鹰

疑迁徙途中撞上玻璃门，呆萌大眼猫头鹰晕躺在路边。好心路人担心猫头鹰被路人踩踏将其救起，结果猫头鹰惊醒后扑打着翅膀飞上枝头。路人将小猫头鹰的照片发布上网，才发现竟是在本地罕见的红角鸮，当天下午引来多名观鸟爱好者争相拍摄。

网友马苏里（Massuri Aini，36岁）今早接受《联合晚报》访问时说，自己昨日清晨8点半左右陪伴母亲到裕廊西51街第501座组屋附近的诊疗所。

等待期间他去便利店买东西，经过一家理发店时，发现玻璃门前躺着一只小鸟，背部朝下翅膀摊开，令他有些担心。

他于是轻轻呼唤，小猫头鹰睁开了一只眼睛，身体动了动，然后又闭上眼。他说：“我看过附近的乌鸦攻击体积较小的鸟类，所以很担心，决定把小鸟拾起来，看看如何救治。”

他轻轻将只有巴掌大的小鸟拾起，正走在路上，小鸟却突然惊醒，扑打着翅膀飞到马路上。这令马苏里更担心，因为小鸟正好飞到停车场入口中央。他赶紧找来一根树枝，让小鸟踩上树枝，然后把小鸟送到路边的树上。

他形容：“过了大约15分钟，小猫头鹰看起来清醒了许多，翅膀挥舞了几下，耳朵也露出来了。我这才放心离开。”

他将照片发给朋友，后来也上传至野生动物爱好者面簿专页，竟收到大批爱好者的关注。

他这才得知自己救下的是一只候鸟，是本地较为罕见的红角鸮（Oriental Scops Owl），一般只有年底过冬迁徙时才会来到新加坡。

“一个曾做过野生动物救援的朋友猜测，猫头鹰可能是撞上了玻璃门所以昏迷了。希望它安全！”

完整报道，请翻阅2021年11月18日的《联合晚报》。