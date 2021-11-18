花3.41元网购 退休小贩赢百万公寓

线上购物参加抽奖活动，退休鱼汤小贩花3.41元买护肤品给爱妻，结果喜赢百万公寓单位。

这名幸运儿是现年70岁的周明清，他退休前是一名小贩，辛勤经营鱼汤面生意超过30年，养一家五口。

根据网购平台Lazada的文告，周明清是公司近期举办的双十一幸运抽奖活动赢家，奖品是 Normanton Park公寓的一个单卧室单位，价值100万元。

本次抽奖活动要求参与者在平台上参与名为Lazzie Star的小游戏，收集“金钥匙”后报名抽奖。

周明清四年前接触Lazada平台，疫情期间更频繁的在网上购物，这次趁着双十一促销，在平台上花了3.41元为爱妻买了一支芦荟护肤液，还有一张椰浆饭现金券，收集满五条“金钥匙”后参与抽奖。

周明清没想到花费不多竟赢得巨奖。他说：“我感到十分惊喜，最初接获通知时还以为是诈骗，跟职员确认信息之后才敢相信真的中奖了。这是我这一生最幸运的一次了。”

Lazada新加坡的首席执行官Loh Wee Lee则表示，公司希望在具挑战性的一年中为卖家提供支持，也乐见购物者和卖家双双获益。

本次活动也有11名幸运儿获得1111元的礼券。

完整报道，请翻阅2021年11月18日的《新明日报》。