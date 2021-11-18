2阿窿纵火烧屋追债 视频疯传网民纷谴责

两名阿窿跑腿上门追债，还拍下大肆在墙壁涂写大字报及放火烧屋的视频，并在网上疯传后引发网民怒斥他们罔顾人命、目无法纪。警方随后也发贴文表示，涉事的两人早在9月已被逮捕并被控上法庭。

昨日（17日），一段阿窿跑腿自导自拍上门涂写大字报、放火烧屋追债的视频在网上疯传，引起网民的关注。网民除了对他们的行为气愤不已，还十分关注两名阿窿跑腿是不是已经遭逮捕？警方随后在面簿发贴文回应，表示这起骚扰事件发生在今年9月20日，警员已在同月25日将两人逮捕归案，涉事的二人早已被控上法庭。

墙写大字报：欠债还钱

被告是阿利姆（21岁）和法尔汉（20岁）。他们在一个组屋单位外，一人涉嫌用马克笔在楼梯间的墙壁上写下“欠债还钱”的字句，还附上欠债人的身份证号码及住宅单位号码等，并留下联络号码让欠债人联系他们还钱。

另一人则涉嫌将装在瓶子中的汽油泼洒在组屋门前，用打火机点燃汽油。

警方在此前的文告中提到，当局是在9月20日接到两起阿窿骚扰的通报，位于后港5道和菜市路的组屋门口被人纵火并在墙壁上涂鸦。

经过调查及借助警方电眼，刑事侦查局、宏茂桥警署、勿洛警署锁定了两名男子身份，并在9月24日将他们逮捕。行动中，警员还从两名男子身上起获吸毒用具。

两人在9月25日被控上法庭，一旦阿窿骚扰罪名成立，初犯者将面临5000元到5万元罚款，以及强制监禁最长五年，及最多六下鞭刑。

完整报道，请翻阅2021年11月18日的《联合晚报》。