年终学校假期将至，这些玩乐选项让你和孩子一起嗨翻！

11月20日起是学校年终假期，如果你还没为孩子安排好假日活动，或没法赶在接种者旅游走廊计划下出国，别紧张！zaobao.sg为你搜罗以下玩乐选项，供一家人在放松身心之际，也能接触华族文化，即使留在国内，还是可以度过快乐、充实的亲子时光。

1. 包汤圆庆冬至

新加坡华族文化中心将在12月11日办线上亲子活动介绍冬至吃汤圆的南方华人习俗。（档案照）

今年12月21日是冬至。南方华人一般会吃汤圆庆冬至。

为让小朋友认识这个节日的由来，新加坡华族文化中心将在12月11日举办线上活动，介绍冬至的历史背景。

活动适合5到9岁的孩子参加，届时将有互动问答环节，也有机会让你和孩子一同制作汤圆。

所用材料将邮寄到你填报的地址。一对家长和孩子的报名费用为20元，12月1日前报名则收费16元。

2. 在虎豹别墅“探索”生死

虎豹别墅的地狱博物馆是全球首个以死亡和来世为主题的博物馆。（档案照）

虎豹别墅今年10月新设全球首个以死亡和来世为主题的“地狱博物馆”。博物馆探讨国内外不同宗教文化对于死亡的理解，也开放导览活动让公众了解不同习俗背后的寓意。

主要以十八层地狱为主题的著名展区“十殿阎罗”经过整修后，目前已与这个崭新的博物馆合并。展馆内设有视频等多媒体元素，为你提供沉浸式的展览体验。

有意参观博物馆须先上网预订门票。13岁及以上的成人票价是18元，七岁至12岁孩童的票价是10元。

博物馆从早上10时开放至晚上8时，最后的入馆时间是晚上7时。虎豹别墅则从早上9时开放至午夜12时，最后入场时间是晚上11时30分。

3. 揭开新加坡航空世界的神秘面纱

“迷人的航空世界”导览活动为游客提供近距离参观实里达机库私人飞机的难得机会。（海峡时报）

对于没搭过私人飞机，或不从事航空业的新加坡人而言，实里达航空园是人们平时鲜少涉足的地方。你是否好奇私人机库是怎么运作的？私人飞机有哪些独特设计或不为人知的功能？

一窥本地航空世界的难得机会来了。设在实里达机场跑道旁，由本地飞行俱乐部“展翅亚洲”（Wings Over Asia）经营的一个私人机库如今对外开放。

公众可以报名参加“迷人的航空世界”（Fascinating World of Aviation）导览活动，并在机库内近距离参观不同大小的私人飞机，包括可以降落在海面上的飞机和被用作“空中医院”的飞机。活动由Xperience DMC公司主办，曾获新加坡2021年杰出旅游体验奖。

熟知实里达航空园发展历程的导游，也会向访客介绍实里达与英国空军的历史渊源，同时讲解现由不同航空业巨头经营运作的航空园建筑奥秘。

导览活动的门票一张80元。

4. 到乌敏岛远离城市喧嚣

出海到新加坡的“最后一座甘榜”乌敏岛，容易给人恍若隔世的感觉。（档案照）

若想让孩子体验旧时新加坡的风貌，远离城市喧嚣亲近大自然，可以考虑到乌敏岛一日游。

乌敏岛位于新加坡东北部岸外，从樟宜尾渡轮中心 (Changi Point Ferry Terminal) 出发，搭乘驳船15分钟即可到达。单程的船票价格为四元。

在岛上可以欣赏多处可见的历史古迹，探寻目前依旧有人居住的马来和华人甘榜，在海边享受美味的煮炒。

想要徒步或骑脚踏车则可以沿着东部小径，朝仄爪哇湿地（Chek Jawa Wetlands）方向前进。这片湿地汇聚六个不同的栖息地，包括沿海森林、岩石沙滩和红树林沼泽。这里有招潮蟹、红原鸡、弹涂鱼以及许多其他奇妙生物出没。

离岛之前，也可以到北干采石场（Pekan Quarry）看看，欣赏一场风景如画的日落。

5. 到冰淇淋博物馆享受“甜蜜”的亲子时光

新加坡冰淇淋博物馆拥有全球三间场馆中最大的“彩虹水池”。（档案照）

首次进驻海外的美国人气打卡景点冰淇淋博物馆今年8月在本地开幕，让一家老小可以进入冰淇淋世界，享受“甜蜜”的亲子时光。

新加坡冰淇淋博物馆位于登布西山（Dempsey Hill），占地约6万平方英尺。粉色系的场馆内设有14个以冰淇淋为主题的装置，包括上万条香蕉造型组成的“粉黄森林”、全球三间场馆中最大的“彩虹水池”（Sprinkle Pool），以及受到大巴窑龙头游乐场启发的互动装置等。

在60至90分钟的导览体验中，访客可以无限量品尝多种口味的冰淇淋，包括具新加坡特色的黑糯米切块（potong）冰淇淋等。

公众可上网订票，票价从38元起，两岁及以下的儿童免费入场。