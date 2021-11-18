发明家用眼压测量器 新加坡队首获戴森设计大奖全球冠军

新加坡代表团在全球戴森设计大赛中以“家用眼压电子皮肤感应器”（Home Eye Pressure E-skin Sensor）勇夺全球总冠军。这是该奖自2005年设立以来，首次由新加坡代表团夺冠。

这个简称为“HOPES”（希望）的眼压测量器，可用来及早检测出青光眼，患者可以在家中以较舒适的方式发现或观察病状。

代表团由新加坡国立大学材料科学与工程系博士生鱼珂露（25岁）和李国恒（26岁），以及国大医疗健康创新与科技研究院（NUS iHealthtech）博士生李思（27岁）组成。这项发明的设计灵感源自鱼珂露的亲身经历。她的父亲是一名青光眼患者，她希望通过这项发明减少病患在检测眼压时的疼痛。

青光眼（Glaucoma）是指一系列导致视神经受损，进而造成永久性失明的眼疾。据 BrightFocus Foundation 数据所示，2020年，全球约有8000万人患有青光眼，并且预计到2040年患病群体将超过1.11亿人。正因为青光眼恶化的过程极为缓慢，病患往往太迟发现，当损害延展到视线中心时就会导致永久失明。

研究团队发明“家用眼压电子皮肤感应器”（Home Eye Pressure E-skin Sensor），简称“HOPES”（希望）以帮助青光眼患者更容易跟进病状。（戴森设计大奖提供）

HOPES眼压测量器使用钓鱼手套，通过压力传感器（sensor）结合人工智能，患者只需戴好手套，启动软件并将手套“指尖”轻轻压在眼皮中央。感压器透过机器学习算法（machine learning algorithms）将压力分布图转化为数据，并以简单明了的彩色区块图呈现在连接的电子设备如电脑上。

相较传统的测眼压方式——接触眼角膜，这项发明改为轻压眼皮，因此受到眼皮厚度、弧度等因素影响。团队计划通过继续与国大医院合作进行临床试验，收集大量并多元的病患眼压数据供人工智能学习。

患者只需要将手套轻压在眼皮上即可测试眼压。（戴森设计大奖提供）

团队计划将获得的5万3000元奖金用于继续研究及优化设计。他们希望改善手套的贴合度，材料的透气与舒适度，以及将目前原型样品上的手腕器材改换成智能手表并将它商品化，在全球推行。

研究团队对于赢得国际大赛表示非常开心。鱼珂露说：“我们的发明能够得到詹姆斯·戴森的认可，并且由世界顶尖工程师评估，于我们而言是莫大的鼓励。这会推动我们继续精益求精，推进感应器的发展。”