新马料29日开通 航空与陆路疫苗接种者旅游走廊

新加坡与马来西亚预计将在同一天开通航空和陆路两种疫苗接种者旅游走廊。本月29日起，每天将有六趟专属航班往返樟宜机场与吉隆坡国际机场。

新加坡民航局昨天（11月18日）公布新隆接种者旅游走廊（VTL）计划的细节。这项安排实行后，每天将有六家航空公司提供六趟VTL航班。

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（VTP）。民航局将于下周一（22日）上午10时开放申请，新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无需VTP。

另一方面，马来西亚柔佛州务大臣哈斯尼昨天透露，陆路免隔离跨境安排也将和航空VTL同一天启动。

交通部长易华仁昨晚在面簿贴文说，自上周宣布与马国开通VTL后，两国许多民众都期待当局提供更多详情。

他指出，VTL计划是重开两国边境的重要一步。“希望这对企业以及想要在年底佳节期间团聚的家庭来说是好消息。我们也正同马方讨论恢复兀兰关卡和第二通道的陆路旅行，希望很快能提供更多详情。”

柔大臣：陆路开放仅限 两地工作长期证件持有者

据马国媒体报道，哈斯尼是在昨天一场酒店开幕活动上宣布29日重开新马陆路关卡的消息。他说，开放仅限于在新柔两地工作的长期证件持有者。

他也建议，陆路关卡开放初期只让巴士与火车等公交乘客出入境，以便当局更好地控制人流量。他说，这将大幅减少每日使用新马陆路关卡通关的人数，但对重开新马边境的计划却是个好的开始。

我国贸工部受询时没有证实新马陆路VTL的启用日期，仅说双方政府就进一步恢复两国之间的连接展开密切合作，有关陆路跨境安排的讨论也取得良好进展。

“不少在新马两地工作的人已经有很多个月没有见到家人。为了让他们与家人团聚，这些人会是我们重开陆路边境的其中一个优先考量。我们希望能尽快敲定VTL详情，一旦确定就会公布消息。”

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡。冠病疫情暴发前，每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来两地。