从未染疫 没有免疫缺陷 竹脚医院招募150儿童试打疫苗

竹脚妇幼医院儿科内科部门传染病科资深顾问医生杨居福答复本报询问时表示，参与计划的五岁至11岁儿童施打疫苗后的15个月里，须定期抽血，以确定体内抗体的水平和免疫反应。参与者在接种疫苗后也必须完成七天的“疫苗接种日记”，以评估疫苗的副作用。

竹脚妇幼医院展开的儿童疫苗试打计划预计招募150名有意接种的五岁至11岁的健康儿童，接种后医院会对他们进行长达15个月的跟进观察。

竹脚妇幼医院儿科内科部门传染病科资深顾问医生杨居福在答复《联合早报》电邮询问时指出，参加这项获得卫生部支持的研究的儿童必须从未感染过冠病，也不能因癌症或接受化疗而存在免疫缺陷。

不过，患有特定受到控制的病症，如哮喘和湿疹的儿童可参与计划。

他说：“我们会为参与的五岁至11岁儿童施打两剂儿童疫苗，两剂疫苗之间会相隔三周。在之后的15个月里，这些参与者必须定期抽血，让我们确定他们体内抗体的水平和免疫反应。参与者在接种疫苗后也必须完成七天的‘疫苗接种日记’，以评估疫苗的副作用。”

针对如果儿童接种疫苗出现不良反应将如何处理，杨居福指出，竹脚妇幼医院的疫苗接种中心能应对任何的紧急事故。如同成年人一样，儿童在接种后须接受半小时的观察才获准离开。

有意报名家长可上竹脚医院面簿表达意愿

他说：“一些儿童在接种冠病疫苗后可能和成年人一样，出现接种处疼痛、疲劳、红疹、头痛和发烧的症状，这些情况通常都会在几天内自然消退。这些副作用是人体在增强保护或免疫时的正常表现。”

与卫生部之前发出针对青少年的建议一样，儿童在接种疫苗后的两周内应避免进行激烈运动。

有意报名让孩子参加这项试打计划的家长可到竹脚妇幼医院面簿专页点击表格，并回答问卷以表达意愿，参与者也将获费用报销。

卫生部长王乙康日前在抗疫跨部门工作小组记者会上透露，卫生部已经和辉瑞签署新疫苗供应合约，其中包括儿童疫苗。

他早前也说，冠病疫苗专家团会在本月下半月针对五岁至11岁儿童接种辉瑞疫苗的事做出建议。卫生部因此会对数百名儿童展开接种试点计划，让他们率先接种冠病疫苗，以验证成果和探讨如何更好地安排让儿童接种，并在确保接种过程顺利后再扩大规模。