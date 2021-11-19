道南115年校庆 推出纪念刊开设创新所

道南学校今年欢庆创校115周年，昨天在校庆庆典上推出记载道南与校友会百年事迹的纪念书籍，校内新增设的多元学习空间也正式揭幕。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生受邀出席庆典，为学校新设的创新所（Innovation Oasis）主持开幕。创新所旨在为学生提供运用数码和环保意识等技能的空间，学习创造创新方案。