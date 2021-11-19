道南115年校庆 推出纪念刊开设创新所 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（左一）和福建会馆会长蔡其生（右一），在道南学校小六生陈裕涵（左二）和校长傅勤予的介绍下，使用虚拟实境了解学校的历史。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 道南学校今年欢庆创校115周年，昨天在校庆庆典上推出记载道南与校友会百年事迹的纪念书籍，校内新增设的多元学习空间也正式揭幕。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生受邀出席庆典，为学校新设的创新所（Innovation Oasis）主持开幕。创新所旨在为学生提供运用数码和环保意识等技能的空间，学习创造创新方案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 道南学校 福建会馆 骑行动辅助工具过马路 七旬叔被电单车撞伤重亡 30人漏夜抢购蝙蝠侠战车 收藏盒没货顾客怒报警