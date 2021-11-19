道南115年校庆 推出纪念刊开设创新所

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来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（左一）和福建会馆会长蔡其生（右一），在道南学校小六生陈裕涵（左二）和校长傅勤予的介绍下，使用虚拟实境了解学校的历史。（谢智扬摄）
人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（左一）和福建会馆会长蔡其生（右一），在道南学校小六生陈裕涵（左二）和校长傅勤予的介绍下，使用虚拟实境了解学校的历史。（谢智扬摄）

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道南学校今年欢庆创校115周年，昨天在校庆庆典上推出记载道南与校友会百年事迹的纪念书籍，校内新增设的多元学习空间也正式揭幕。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生受邀出席庆典，为学校新设的创新所（Innovation Oasis）主持开幕。创新所旨在为学生提供运用数码和环保意识等技能的空间，学习创造创新方案。

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