金管局推出虎年纪念币 即日起可预购

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

公众可单独购买10款虎年纪念币，也可选择四种由不同纪念币组合而成的精选套装。（金融管理局提供）
公众可单独购买10款虎年纪念币，也可选择四种由不同纪念币组合而成的精选套装。（金融管理局提供）

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为迎接虎年的到来，金融管理局推出以生肖虎为主题的纪念币，背景则选择了承载浓厚文化历史的虎豹别墅。

新系列的2022年虎年纪念币是第四系列生肖纪念币中的第六套，共有10款限量设计的纪念币。

这10款纪念币分别以镍镀锌（nickel-plated zinc）、纯银和纯金打造而成，有圆形、花形、长方形及八角形，面值介于2元至200元。纪念币的反面是新加坡国徽及2022年份的字样。

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