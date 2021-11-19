金管局推出虎年纪念币 即日起可预购 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 公众可单独购买10款虎年纪念币，也可选择四种由不同纪念币组合而成的精选套装。（金融管理局提供） 字体大小: 小 中 大 为迎接虎年的到来，金融管理局推出以生肖虎为主题的纪念币，背景则选择了承载浓厚文化历史的虎豹别墅。新系列的2022年虎年纪念币是第四系列生肖纪念币中的第六套，共有10款限量设计的纪念币。这10款纪念币分别以镍镀锌（nickel-plated zinc）、纯银和纯金打造而成，有圆形、花形、长方形及八角形，面值介于2元至200元。纪念币的反面是新加坡国徽及2022年份的字样。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金融管理局 纪念币 虎豹别墅 骑行动辅助工具过马路 七旬叔被电单车撞伤重亡 30人漏夜抢购蝙蝠侠战车 收藏盒没货顾客怒报警