华族文化中心与义安理工推出 文化绘本系列激发学华文兴趣 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 义安理工学院中文系二年级学生创作《新加坡华人》的绘本故事，适合四至12岁的学前儿童和小学生阅读，并且附有教案。（新加坡华族文化中心提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡华族文化中心与义安理工学院中文系合作设计一套共10本的文化绘本系列，可以作为华文教师的辅助教材，学前儿童和小学生。这套文化绘本是在2019年由当时的义安理工学院中文系二年级学生开始着手创作，并在该院黄志筠老师和本地插画家兼作家李高丰老师的悉心指导下共同完成。学生们根据《新加坡华人——探索本土华族文化》展览中的四个主题，本地华族节庆习俗、本地饮食特色、早期华人下南洋的故事和华族所珍视的价值观作为灵感，创作《新加坡华人》的绘本故事。绘本适合四至12岁的学前儿童和小学生阅读，并且附有教案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 学生 文化 义安理工学院 展览 绘本 华文 历史 华族文化 新加坡华族文化中心 儿童 饮食 作家 老师 创意 梦想 本土 阅读 小学 南洋 教师 价值观 华文教育 新加坡华人 资源 中文 华人 小学生 创作 出版 幼儿教育 教育工作者 故事 合作 骑行动辅助工具过马路 七旬叔被电单车撞伤重亡 30人漏夜抢购蝙蝠侠战车 收藏盒没货顾客怒报警