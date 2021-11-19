华族文化中心与义安理工推出 文化绘本系列激发学华文兴趣

新加坡华族文化中心与义安理工学院中文系合作设计一套共10本的文化绘本系列，可以作为华文教师的辅助教材，学前儿童和小学生。

这套文化绘本是在2019年由当时的义安理工学院中文系二年级学生开始着手创作，并在该院黄志筠老师和本地插画家兼作家李高丰老师的悉心指导下共同完成。

学生们根据《新加坡华人——探索本土华族文化》展览中的四个主题，本地华族节庆习俗、本地饮食特色、早期华人下南洋的故事和华族所珍视的价值观作为灵感，创作《新加坡华人》的绘本故事。绘本适合四至12岁的学前儿童和小学生阅读，并且附有教案。