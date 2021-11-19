自创儿歌让子女爱上华文

航空工程师吴介克为了培养孩子对华文的兴趣，去年1月开始创作华语儿歌，还为歌曲拍摄视频。他说，孩子现在看到一些汉字时，能更快认得部首，也不再那么抗拒学习华文。

曾在中学时期尝试写歌，还在高中时夺得创作比赛冠军，航空工程师时隔20年再次创作，希望以自创的华语儿童歌曲鼓励孩子多说华语。

吴介克（36岁，图）育有五岁的女儿和三岁的儿子。为了培养孩子对华文的兴趣，他去年1月开始创作华语儿歌，还为歌曲拍摄视频。吴介克会设法将孩子感兴趣的事物，如儿子喜欢的彩虹和他们饲养的毛毛虫融入创作中，再搭配朗朗上口且简单易懂的歌词，以及节奏轻快的旋律，成功引起孩子们的注意力。

除了自弹自唱，吴介克也会拍下孩子们随歌起舞的画面，尽可能让他们参与视频录制，尝试为他们营造一个轻松快乐的学习环境。他说，孩子现在看到一些汉字时，能更快认得部首，也不再那么抗拒学习华文。“我觉得现阶段应该先让孩子享受华文和音乐带来的乐趣，因为培养他们的兴趣比较重要，以后在学校再好好学习华文也不迟。”

虽然吴介克平日工作忙碌，往往得等孩子睡着以后才有时间制作视频，但他却乐在其中，也相当享受为孩子创作儿歌的过程。“我没想到孩子们会这么喜欢我的创作，听到他们会唱我的歌还跟着音乐跳舞，都让我很有满足感。”

在制作歌曲方面，吴介克丝毫不马虎，近期还特地添购了录音器材，并开始自学剪辑。未来，他打算继续创作更多华语儿歌，除了梦想能和孩子一起组织乐队，也希望有朝一日能到录音室找专业的录音师，录制自创的儿歌，上载到Spotify或Youtube频道，让更多人观赏。