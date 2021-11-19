本地首例 男子弄坏监测手环隔离期趴趴走被控

男子回国后本该在家中履行居家通知，并得佩戴电子监测手环，但他却被指多次外出，打包晚餐、约朋友吃饭、上泰拳课等，在电梯内也不戴口罩，还把电子监测手环弄坏，今早（11月19日）被控上法庭。

李奕胜（32岁）是首个损毁电子监测手环而被控的嫌犯。他被控10项罪状，指他抵触传染病法令及冠病19（临时措施）法令2020的罪行。

李奕胜在今年（2021年）6月29日返回新加坡，当局通知他必须在家中履行七天的居家通知，并得佩戴当局发给他的电子监测手环。

回家隔天傍晚6时55分左右，他就没戴口罩到淡滨尼72街第742A座的咖啡店打包晚餐。

隔天（7月1日），被告再度没戴口罩外出，到居住的公寓停车场接朋友，数分钟后又到淡滨尼81街第826座的咖啡店和朋友一起吃午餐。

同天傍晚5时41分至7时33分，被告再度外出，到淡滨尼战备军人协会上泰拳课。

被告今天身穿白色长袖衬衫出庭被控，庭上表示有意认罪，但仍想聘请律师。

法官将此案展期至12月10日再度过堂，被告目前以5000元保释在外。

移民与关卡局发出文告，除了李奕胜，杰里米尔·星（Geramir Singh s/o Dhoa Singh，65岁）也因抵触传染病法令被控。他被指抵达新加坡后，谎报家中没有其他不同旅行史的人居住，但执法人员上门却见他和其他人同住。

完整报道，请翻阅2021年11月19日《联合晚报》