崇文巴刹与小贩中心拉起封锁线 民众进出日晒雨淋 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 发布 / 2021年11月19日 2:38 PM 昨天的一场滂沱大雨，在巴刹的公众有的撑伞，有的甚冒雨走到小贩中心出入口。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 巴刹和小贩中心就在毗邻紧挨着，却因疫情管控措施被封锁线隔开犹如“楚河汉界”，要从巴刹走到小贩中心进出口得绕一圈，全程没遮盖。昨天早上一场大雨，让没带伞的人只好挤在巴刹出入口等雨停，有年长者则无奈冒雨走到小贩中心，引来许多人不满。《联合晚报》昨天（11月18日）早上接获热心读者苏小姐（32岁）通知，指宏茂桥10道的第453A座崇文巴刹与小贩中心，三个月前拉上封锁线，导致原本紧挨着的巴刹和小贩中心被区分开来，两边的出入口都隔了一段距离，全程没遮盖，无论艳阳高照或雨天都让人十分狼狈。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 崇文巴刹与小贩中心 安全距离大使 诞生百日体重猛增 大熊猫宝宝料明年初会客 违例网上售卖电子烟 八人判罚5万7000元