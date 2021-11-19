崇文巴刹与小贩中心拉起封锁线 民众进出日晒雨淋

巴刹和小贩中心就在毗邻紧挨着，却因疫情管控措施被封锁线隔开犹如“楚河汉界”，要从巴刹走到小贩中心进出口得绕一圈，全程没遮盖。昨天早上一场大雨，让没带伞的人只好挤在巴刹出入口等雨停，有年长者则无奈冒雨走到小贩中心，引来许多人不满。

《联合晚报》昨天（11月18日）早上接获热心读者苏小姐（32岁）通知，指宏茂桥10道的第453A座崇文巴刹与小贩中心，三个月前拉上封锁线，导致原本紧挨着的巴刹和小贩中心被区分开来，两边的出入口都隔了一段距离，全程没遮盖，无论艳阳高照或雨天都让人十分狼狈。