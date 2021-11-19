30人漏夜抢购蝙蝠侠战车 收藏盒没货顾客怒报警

先前推出三款都没问题，今天推出最后一辆2012年版本战车模型，30多名蝙蝠侠迷凌晨前就跑到樟宜加德士油站购买战车后，以为也可领到收藏盒，岂料却被告知没有货，引致众人不满，有人甚至气得报警。

加德士（Caltex）上个月初推出让蝙蝠侠迷欣喜的促销活动，添油满60元的顾客，可用9元9角购买一辆蝙蝠侠玩具战机或战车模型。四款模型，每两周推出一款，今天（11月19日）是最后一款。根据加德士网站，首500名收集所有玩具车者，也可获得一个限量版收藏盒。

昨晚11时许，30几名蝙蝠侠迷就赶在19日凌晨前，跑到位于樟宜路，芽笼士乃熟食中心附近的加德士油站。

第一位到场的颜先生（34岁，装修公司老板）告诉记者，他心想买了第四款战车后可以第一时间领取收藏盒子，结果车子凑齐了，盒子却拿不到。

他说：“我特地从淡滨尼下来，晚上11时45分就和10岁儿子过去买第四辆蝙蝠侠车。可是工作人员却说，早上7时才可以领取盒子。”

颜先生说，网站没清楚写明领取时间，让他和儿子浪费了不少时间，气得当场报警。

根据颜先生的形容，好些人领不到盒子，气得向工作人员开骂，场面一度混乱。好在警方到场后维持现场秩序，场面才没失控。

警方受询时证实，接获报案通知。

完整报道，请翻阅2021年4月6日的《联合晚报》。