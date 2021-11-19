【视频】李显龙总理谈中美关系与台海局势

李显龙总理星期三（17日）在彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）的晚宴上，接受了彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）的访问。

在长达45分钟的对谈中，李总理回答了关于国际形势、冠病疫情和新加坡相关的多个问题，尤其是就中美关系和台海局势问题展开了20分钟的交流。

中美思维方式的根本区别是什么？如何看待“东方崛起西方衰落”论？台海局势又是否一触即发？点击视频，听李显龙总理回答。

以下是文字实录：

米思伟：总理，如同迈克所说的，非常感谢你让我们来到这里，也感谢你再次与我对话。

李显龙：感谢你来，也感谢你再次组织这次对话。这是我们的第四次或第五次了。

米思伟：我想我们从国际形势开始，然后再具体谈冠病疫情以及新加坡。首先，中国和美国，今年早些时候或去年年底，你曾呼吁休战。我想知道，过去一周我们在联合国气候变化大会（COP）上看到了关于气候变化的协议，现在看到了习近平和拜登的谈话，这算得上是你呼吁的休战吗？

李显龙：我认为这是个必要的开始，两国之间的分歧多且深。分歧并不局限于个别课题，而是涉及到基本的思维方式。这不是一场会议或一份协议就能解决或缓解的。但美国和中国能在联合国气候变化大会（COP）达成一些共识是好事。两位领导人能够举行这次视讯会议并坦率交谈，也至关重要。

米思伟：你如何描述这两种不同的思维方式？你看到的根本区别是什么？

李显龙：这两个国家看待世界的方式非常不一样，看待彼此的方式也非常不同。对美国人来说，中国不仅是一个潜在的威胁，而是一个挑战者以及一个严重的问题，几乎是一个对手，这已成为两党非常强烈的共识。我不是说行政部门都是这样想的，但我认为这是美国社会的普遍看法，至少智库是这样想的。

与此同时，与中国的关系不仅是对抗性的战略平衡问题，它还涉及道德层面——对与错，我维护民主，你不是，我是人权，你不是。如果你以这样的方式定义问题，要过渡到谈共存，谈大家都生活在同一个地球上，就变得很困难。

在中国方面，我认为他们的许多记者和民众都有一个已经固定的观点，我想象一些领导也是一样，就是美国要拖慢中国并阻止中国崛起，以及美国后悔曾经帮助中国，给予他们永久最惠国待遇（MFN），允许他们加入世贸组织，促进了投资增长，让他们变成今天的样子。

第二点，他们有一种感觉，中国的时代已经到来，将在世界上占据应有的位置，这是可以理解的。但是，你以何种方式在世界上占据你应有的位置，作为一个非常大的玩家为许多不太大的玩家留出空间，这是一种敏感度和艺术，而它不是与生俱来的。

米思伟：你描述的这种有问题的思维方式，是否也涉及中国的时代已经到来，而美国的时代即将逝去？

李显龙：是的，也有那方面。有一种强烈的感觉，认为东方正在崛起，西方正在衰落，美国尤其是一个衰落的大国。我认为这是错误的。我可以了解什么让他们这样想。其他人有时也会这样想。但如果你从长远来看，你真的必须押注美国会从它对自己做的事情中恢复过来。

米思伟：我们可以看看它现在对自己做的其中一件事情吗？我们早些时候在会议上听到了雷蒙多的谈话。她在这里，非常卖力地推销美国印太经济框架。这是没有贸易协议的贸易协议，背后没有贸易协议。我猜想像新加坡这样的国家会更希望现在称为《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）能重启。美国在推销一个你们很难自然就倾向的概念。

李显龙：这些都是政治现实。《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）原本是理想的作法。美国花了一些时间才认识到这一点，去决定这就是它希望与这个区域接触的方式，并推动这个旗舰性的实质性项目，它将不仅展示而且实际上深化美国与亚洲的接触和关系。

奥巴马亲自采纳了它。他花了很多时间推动领导人并使谈判取得进展。但我认为他没有做到的，也许就是不可能做到的，是在国内和国会中给予足够的推力。最后，他的时间不够了，不可能透过国会跛脚鸭会期将它夹带通过。反正，希拉里（克林顿）也不认同，当特朗普获胜时，事情也就到此为止了。而现在处于它已死的位置。我不是说它不能复活，但复活不会在三天或三年后发生。

所以，如果不能这样做，美国还能做什么？好，你仍需要以实质性的议程参与，而如果我不能，我可以谈数码化合作、绿色合作、人力资源合作。虽然缺了一块，但至少我不会在互动中缺席。

米思伟：你从一个卖家的角度非常热衷地谈论发言，但你其实是买家。你是必须决定它是好是坏的那个人。你是否还觉得它有用？

李显龙：它可以是有用的。我们正向美国以及亚太经合组织（APEC）一些成员国提出数码经济协议的想法。我们希望美国能参与其中。要民主党政府这么做并不容易，因为该政府上任时答应要照顾美国的中产阶级，所有事情都需要与此有联系。其实，所有事情最终都会与此有联系，但如果你坚持要立即和直接联系，那你或许会错失很多间接但有价值的计划。

米思伟：中国正申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。台湾也是。你如何评估其中一方或是双方加入的机会？

李显龙：《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的构建方式，欢迎任何愿意、且达到该协定相当高门槛与符合其精神的国家加入。在《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的构想下，我们就设想有一天中国会感兴趣，而中美同处一个TPP框架，将比两国签订双边自由贸易协定（FTA）来得更可能。我认为双方都逐渐想通，连最初不以为然、认定这个协定就是要针对自己的中国，后来也决定研究它。他们考虑了很久，终于说或许我们应该感兴趣。令人遗憾的是，美国人如今已不在里头了。

从经济角度来说，我认为这是理性的。从程序角度来说，CPTPP所有成员国达成共识后才能做出决定。当他们在考虑时，考虑的就不只是经济层面，也会有政治考量，战略和安全因素，以及其它任何他们或许正在讨论的双边关系问题和关注。

米思伟：而南中国海也是其中一部分……

李显龙：南中国海不是贸易议题，但亚太经合组织经济体或CPTPP成员国与中国之间也有贸易议题。我希望他们能解决所面对的问题。从长远来看，更多贸易要比少贸易来得好。我仍相信这点，尽管现在已不太流行。我希望这些事情获得解决的方法，能促进稳定和各国的整合。

米思伟：新加坡一直是多边主义的重要施惠者或受惠者。今早有趣的是，我们看到王岐山（中国国家副主席）的致辞，他提到多边和多边主义大概有20次。这个新的中国，带着礼物向你走来，承诺他是多边主义者。你相信吗？

李显龙：我认为他们说了正确的话，也尝试在做正确的事。我的意思是，如果中国说出我是一个单边主义者，你会觉得不对劲。他们声称是多边主义者，也想加入所有这些组织。事实上，他们希望投选一些自己人领导这些组织，一些联合国的组织就出现了激烈的竞争。他们（中国）想影响这些组织的条规，这都是合理的，因为他们已是一股可观的力量，他们要在世界上有相应的影响力。问题是，当一个非常主要的势力加入一个组织时，你要如何让该组织真正饯行多边主义。原则上，根据各国无论大小和平共存的五项原则，我们都是平等的，但在联合国的实际操作中，大家都知道有些国家比其他国家更平等。

米思伟：这就是说，房间里出现了一头大象。它可能比其他所有伙伴要大得多。

李显龙：是的，而且你必须与这个力量互动，它也需要对自己的运作方式有些自我意识，确保获得大家的接受，从而可以在不动用赤裸裸武力的情况下延续影响力。

米思伟：中国是否已达到这么考虑问题的境界，让你能想象他们坐在你身边，并差不多平等地对待所有人？

李显龙：没有强权平等对待所有人，但有些会做得比其它好些。

米思伟：他们做得更有礼一些。

李显龙：不，我不会说更有礼些。看看美国人，他们从二战结束后就待在亚太地区，在那之前已在菲律宾。七八十年后，依然受到这个地区的欢迎，而不是被视为丑陋的美国人，这说明了一些什么。

米思伟：如果中国加入CPTPP或没加入，会怎么反映出美国在这一区域的角色？

李显龙：如果中国加入CPTPP，美国在这一地区仍有角色可扮演。你在这里有投资、贸易、利益、朋友和盟友。我们希望在（美国）遍布全世界的关注事务时，你有时间经营世界这一部分，吱声不大，却有价值和有经济回报的关系。

米思伟：如果你是乔拜登，你会做什么来改变这个平衡？你说的一切，听起来你认为美国需要为这个区域投入的比现在稍多些。

李显龙：首先，我会尝试推动贸易。你不能签订自贸协议，但你会想推进贸易，尽管民主党的规则不允许。其次是发展与中国的关系，因为如果这个关系搞僵了，这个地区每个国家的处境都会变得更难。第三，不要止步于与中国发展关系，而也要经营你在这个地区的其他朋友和盟友。第二部分拜登正尝试在做。这是一段漫长旅程，但他已开始。朋友和盟友，他采取的方式相当明确，我认为人们都相信这点。他可以做的最后一件事，是确保2024年之后的（美国）总统，无论是哪个政党，也有和他相同想法。

米思伟：这非他力所能及……

李显龙：可惜的是，这非他力所能及，但这是非常重要的事。你必须能放远目光，因为美国的利益远远持续到2024年之后。

米思伟：关于这方面的最后一个问题，涉及到台湾。对于台湾将发生的事情，我们应该多担心？

李显龙：我认为我们应该关注。我不认为战争会在一夜之间发生，但这是一个可能出现意外或误判、需要细致处理的处境。有关国家都说对的话。上午的视频峰会上，拜登说，美国将坚持它的一个中国政策，他也提到了存在很久的台湾关系法。习近平则说，我们并不急于解决两岸问题。这是一个暗号，但我们都知道它的意思。在台湾，蔡英文博士说，我们呼吁各方维持现状。所以，每个人都说对的话，但如果你观察正在发生的事事态的发展，会发现情况并非静态。美国已显著提高与台湾的外交、甚至军事接触的能见度、级别和强度。

中国大陆一直在测试台湾的防空能力。大陆几乎每天都派遣飞机飞到台湾的防空识别区。这些飞机没有进入台湾的直接空域，但大陆是在测试台湾的防御能力，并压缩台湾的国际空间，在五年前或好几年前，大陆在这个问题上可以对台湾有些让步。在台湾方面，本届民进党政府不接受两岸各自表述的九二共识，并说，不，这不是一个可接受的构想，并采取了其他行动，例如，在他们的护照上，用英文印上“台湾护照”的字眼。

这些行动都引起了猜疑、紧张和焦虑，导致误判或意外更有可能发生。而且真的，你需要后退一步，“降温”这个词太强烈—冷静一点，想想如果你尝试了另一个选项后，你将有多后悔失去这个选项。

米思伟：你真的认为大陆是这么想的吗？你认为大陆会不会，当然、如果另一个选择是大陆控制台湾？

李显龙：不，我认为如果大陆相当清楚局势是稳定的，如果事态不会逐渐朝着不利于他们的方向发展，他们也许会更放松、慢慢观察事态演变。难点是，如果他们担心情况是往渐渐远离他们的方向发展，不是在经济层面上的离开，因为在经济层面上，我认为大陆将成为台湾经济越来越重要的因素，而是就台湾人民的态度以及国际环境而言。那么他们可能会判断，如果迟些，事态会变得更加复杂。因此，我认为这并不是大陆想马上解决的问题。不过我应该如何处理一个非常困难的问题？我的意思是，他们已经有香港这一个棘手的问题了。

米思伟：你提到了香港，我们就很快地谈一下。你认为香港是一个大陆增加管线权的地方吗？哪里的限制已经收紧了。

李显龙：我认为，根据香港在去年之前所发生的事情，很难想象这种情况能持续到2047年，到50年。这是不可能的。你不能这样治理这样一个地方。法律无法通过；政府的令状无法执行，而且有蔓延到越过一国两制边境的风险。所以，他们现在的情况是，问题被很坚决地压制了。我认为国际上，甚至是香港内部，都为此付出了代价；我也认为他们（中国）将从这里观察事态的演变。我不认为他们希望或寻求让香港变得与其他大陆城市一样。这将使得香港对大陆而言没有价值，因为大陆已经有许多繁荣的城市。香港是不同的，所以有价值。不过，在不给一国两制的另一端构成不可容忍的问题的前提下，香港能够有多不同，这是难点所在。

米思伟：香港损失了多少，新加坡得到了多少？

李显龙：我想有些人可能会决定他们更喜欢待在一个地方而不是另一边，但是总的来说，我毫不怀疑，如果香港繁荣，新加坡和香港做生意、竞争，新加坡得到的会更多。