公用局添购防洪车应对淹水

这款特别设计的车子可以驶过最高70公分深的积水，车上备有便携式挡水栅栏、吸水防洪袋和灭火器等。它具备全球定位功能和可全方位移动和变焦的摄像机，控制中心能通过远程遥控摄像机，实时追踪应急车的位置和路面淹水状况。

每当下起强降雨时，本地一些低洼地区和水患热点都可能发生突发性淹水，影响公众出行。为了在年底雨季来临前做好准备，公用事业局过去一年推行了一系列新的防洪措施，包括添购防洪应急车、加强测雨能力，以及测试新款防洪栅栏等。

公用局昨天发文告说：“东北季候风将至，接下来的天气预计会更加潮湿，公用局因此推出一系列新措施来提升测雨、雨势监控和防洪的能力，避免公众和公路使用者受突发性淹水事件影响。”

东北季候风季节一般落在每年12月至隔年3月，其中以12月和1月的雨水量最为充沛。

公用局今年4月开始采用新的防洪应急车，共13部，它们已在今年8月全数上路。

这款特别设计的车子可以驶过最高70公分深的积水，车上备有便携式挡水栅栏、吸水防洪袋和灭火器等。它具备全球定位功能和可全方位移动和变焦的摄像机，控制中心能通过远程遥控摄像机，实时追踪应急车的位置和路面淹水状况。

有关水患现场的信息会传送回公用局设在环境大厦的联合控制中心，协助工作人员决定如何调派资源。今年8月20日，淡滨尼10道和巴西立12通道交界处发生严重水患，防洪应急车也到场支援。

当时随车出动的快速反应小组成员、公用局集水区与水道署高级助理工程师阿都阿兹（42岁）受访时说，车子能与控制中心配合，缩短了资源调动的时间，加上车子可以驶过积水，让他们更快直达水患地点，帮助受困的驾驶者。

除了传自防洪应急车的信息，控制中心也密切监控集水区与水道运作系统（Catchment and Waterways Operations System）采集到的资料，以全面掌握水患的最新情况。

集水区与水道运作系统于2016年启用，初始只用来观察蓄水池和排水运作情况。为了进一步加强水患监测能力，系统现也能收集水患相关数据，包括沟渠水位、闭路摄像机画面和天气预报等。

另一方面，公用局2019年开始采用的雷雨预测系统经提升后，全岛现设有六个测雨雷达，比原先多出一倍。雷达数量越多，信号重叠的区域就越广，可以解决无线电波衰减或被建筑阻挡的问题，进而提高系统可靠度。

公用局回复《联合早报》询问时透露，三个新的X波段（X-band）雷达设在实里达下段自来水厂，以及裕廊集团属下的大士生物医药园和新民一带的AutoCity。另三个雷达位于樟宜供水回收厂、兀兰新生水储水池，以及惹兰峇哈的洁净科技启发中心第一大厦。