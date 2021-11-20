我国探讨购买阿斯利康 冠病抗体综合药物

我国卫生部正在和药剂公司阿斯利康进行深入讨论，研究购买该公司冠病抗体综合药物AZD7442的可能性。

卫生部发言人受询时指出，当局密切留意全球各种冠病候选药物开发的进展，但基于商业敏感性和保密承诺，当局不能透露更多有关讨论的详情。

阿斯利康（AstraZeneca）开发的AZD7442是一种注射药物，公司周四公布的临床试验结果显示，病患接受药物注射后，出现冠病症状的风险能降低83％，如果在患者出现症状的三天之内采用这种疗法，也可将重症或死亡风险降低88％。