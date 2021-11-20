我国探讨购买阿斯利康 冠病抗体综合药物 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM 阿斯利康开发的抗体药物AZD7442，借助人类单克隆抗体（monoclonal antibody）与引发冠病的病毒刺突蛋白不同位置结合的性质，来对抗病毒。（互联网） 字体大小: 小 中 大 我国卫生部正在和药剂公司阿斯利康进行深入讨论，研究购买该公司冠病抗体综合药物AZD7442的可能性。卫生部发言人受询时指出，当局密切留意全球各种冠病候选药物开发的进展，但基于商业敏感性和保密承诺，当局不能透露更多有关讨论的详情。阿斯利康（AstraZeneca）开发的AZD7442是一种注射药物，公司周四公布的临床试验结果显示，病患接受药物注射后，出现冠病症状的风险能降低83％，如果在患者出现症状的三天之内采用这种疗法，也可将重症或死亡风险降低88％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫情19 阿斯利康 卫生部 药物 违例网上售卖电子烟 八人判罚5万7000元 数码