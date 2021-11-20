上百公厕“换新装” 提醒公众如厕应有良好卫生习惯

浅绿砖瓦、外加两个小盆栽，公共厕所贴上新壁纸，希望营造“住家厕所”氛围，提醒公众如厕时要有公德心。

配合昨天的世界厕所日，国家环境局和公共卫生理事会推出“公厕清洁运动2021”，鼓励公众要有良好卫生习惯——如厕后把马桶冲干净、保持马桶座洁净、把垃圾丢进垃圾桶，以及保持地面干燥，一同改善公厕卫生。

作为宣导的一部分，环境局和指定业者管理的超过100个小贩中心，以及福州咖啡酒餐商公会旗下120家咖啡店的公厕，将陆续贴上新壁纸、镜子贴纸和海报等，让公厕有“家”的感觉，希望公众能负责任地用厕所。至今，10家咖啡店已换上新装。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨天为“公厕清洁运动2021”举行推介后，接受媒体访问。她说，公厕要是不保持整洁干净，细菌和病毒除了容易传播给食客，摊主售卖的食物也可能受污染。

“维持环境卫生和干净的责任不应该只落在咖啡店业者或清洁员工身上。即使业者已安排清洁员工更频密地清洗厕所，但只要有一个没公德心的使用者就会弄脏厕所。”

根据今年8月公布的“公共环境清洁满意度调查”结果，受访者对小贩中心卫生的满意度下降四个百分点至83％，对咖啡店卫生的满意度则滑落九个百分点至77％。受访者也认为，在社区空间、公共交通设施和食肆等所有公共场所当中，咖啡店的清洁工作最不达标。

公共卫生理事会：

应立法改善公厕卫生

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦说，疫情暴发后，公众更注重个人卫生，但咖啡店公厕卫生并没有明显改善，追根究底是个人思维和习惯的问题。

“要是到高级商场或机场，它们的厕所都非常干净，使用时也会有意识要保持整洁，但当你到（咖啡店）公厕时，看到它不干净，就会觉得我保持干净有什么用呢？”

至于要如何改善情况，迪西瓦认为要软硬兼施，提供津贴协助咖啡店优化公厕设施之际，也要立法，就像归还碗盘一样。

环境公共卫生（修正）法案去年10月在国会通过，允许当局对高风险和高人流量的公共场所，如学前教育中心、小贩中心和咖啡店等实施更严格的强制性环境卫生标准。例如为厕所、电梯、垃圾站等使用率高的设施，制定每日最少须清洁的次数；规定业者最少每六个月就得为场所彻底清洗等。环境局将在日后公布更多细节。

在实龙岗4道大食汇工作的清洁工沈博（39岁）说，清洁工每天会清洗厕所至少三次，不时会碰到公众用完厕所后不冲洗马桶，卫生纸甚至卫生棉乱丢等。

“之前每隔两三天就会碰到这种情况，但咖啡店厕所一个月前贴上新壁纸后，情况慢慢改变，现在可能隔五天到一个星期才会碰到这种情况。”

另外，新加坡卫浴文化协会和新加坡绿色建筑理事会签署谅解备忘录，把具有探测、反馈、清除和清理（Detect, Feedback, Eliminate & Clean，简称DFEC）智能功能的卫浴产品纳入“绿色建材鉴定计划”，以提升这类产品的品质标准。

第一类纳入计划的产品类别有干手器、瓷砖和智能管控系统。新加坡绿色建筑理事会将和卫浴文化协会密切合作，制定认证标准，确保它们既有效率，也有助改善公共卫生。