不靠电力人力 随水位高涨自动升起新栅栏有效防洪 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM 公用事业局成功在丰运园公寓入口测试新的自动防洪栅栏。下雨时当附近沟渠的水位涨至一定高度，栅栏就会借助水的浮力从地下升起，阻隔路面上的积水流入公寓里。栅栏最高可达1米，水位退去后会自动降下。（公用事业局提供） 字体大小: 小 中 大 公用事业局说，自动防洪栅栏是个可行且具成本效益的防洪措施，鼓励业主为建于低洼地区的建筑装置栅栏，做好防洪准备。不靠电力或人力，只要附近沟渠水位高涨，防洪栅栏就会自动升起避免积水灌入建筑内。公用事业局成功测试新款的自动防洪栅栏，为建在低洼地区的建筑提供多一个防洪选项。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 自动防洪栅栏 公用事业局 Fortune Park 水患 防洪 违例网上售卖电子烟 八人判罚5万7000元 数码