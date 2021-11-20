不靠电力人力 随水位高涨自动升起新栅栏有效防洪

公用事业局说，自动防洪栅栏是个可行且具成本效益的防洪措施，鼓励业主为建于低洼地区的建筑装置栅栏，做好防洪准备。

不靠电力或人力，只要附近沟渠水位高涨，防洪栅栏就会自动升起避免积水灌入建筑内。公用事业局成功测试新款的自动防洪栅栏，为建在低洼地区的建筑提供多一个防洪选项。