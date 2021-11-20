国大医院3D打印医疗室 复制病患骨骼器官进行术前规划 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM 卫生部医药服务总监麦锡威副教授（左）出席3D打印即时医疗室开幕典礼。国大医院骨科外科部门高级顾问医生奥尼尔（右）展示3D打印模型的精准度，这可大大提升医生对各结构之间复杂关联的了解。（特约张荣摄） 字体大小: 小 中 大 经历复杂的手术通常会给病患带来巨大压力和焦虑，新加坡国立大学医院与制药商强生携手设立本地首个3D打印即时医疗室，可精准复制病患的骨骼、肿瘤或器官，助医生解释和示范手术过程，减少病患对手术的恐惧。设在国大医院的全天候3D打印即时医疗室（3D printing point-of-care lab）昨天起正式投入运作。72平方米的医疗室包括设计工作站、设计与合作讨论间，以及手术模拟工作台，旨在促进医生与生物医学工程师之间的合作，碰撞出测试点子或创新解决方案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学医院 强生 3D打印技术 科技 违例网上售卖电子烟 八人判罚5万7000元 数码