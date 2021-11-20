国大医院3D打印医疗室 复制病患骨骼器官进行术前规划

经历复杂的手术通常会给病患带来巨大压力和焦虑，新加坡国立大学医院与制药商强生携手设立本地首个3D打印即时医疗室，可精准复制病患的骨骼、肿瘤或器官，助医生解释和示范手术过程，减少病患对手术的恐惧。

设在国大医院的全天候3D打印即时医疗室（3D printing point-of-care lab）昨天起正式投入运作。72平方米的医疗室包括设计工作站、设计与合作讨论间，以及手术模拟工作台，旨在促进医生与生物医学工程师之间的合作，碰撞出测试点子或创新解决方案。