中美关系 布莱尔：虽在个别全球课题寻求与中国合作 西方国家在基本层面仍会靠拢美国 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM 英国前首相布莱尔（中）、美国前国务卿希拉莉（左上方屏幕）、印度外交部长苏杰生（右）在彭博创新经济论坛上就全球秩序及大国的竞争展开约45分钟的对话。对话由政治风险咨询公司欧亚集团总裁布雷默（左）主持。（彭博社提供） 字体大小: 小 中 大 英国前首相布莱尔说，西方国家在寻求建立正确的对华关系。它们一方面认识到气候变化等课题上不能没有中国参与，但同时也对中国过去几年“对内更专制，对外更强悍”感到焦虑。共同拥有的根本价值体系是民主国家建立深交的重要因素，西方国家虽然在个别的全球课题上寻求与中国合作，但在基本层面上仍然会向美国靠拢。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 彭博创新经济论坛 布莱尔 希拉莉 苏杰生 中美关系 诞生百日体重猛增 大熊猫宝宝料明年初会客 违例网上售卖电子烟 八人判罚5万7000元