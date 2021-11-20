布莱尔：虽在个别全球课题寻求与中国合作 西方国家在基本层面仍会靠拢美国

英国前首相布莱尔说，西方国家在寻求建立正确的对华关系。它们一方面认识到气候变化等课题上不能没有中国参与，但同时也对中国过去几年“对内更专制，对外更强悍”感到焦虑。

共同拥有的根本价值体系是民主国家建立深交的重要因素，西方国家虽然在个别的全球课题上寻求与中国合作，但在基本层面上仍然会向美国靠拢。