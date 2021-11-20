清洁工趴窗看吵架 惹怒邻居当街扭打

听闻邻居单位传出争吵声，清洁工好奇趴窗“观战”，岂料惹怒男邻居酿冲突，最终演变成下楼大打出手，双双被捕。

这起殴斗案发生在前天（18日）凌晨1时许，地点在宏茂桥1道的第215座组屋的户外停车场。

附近居民王浚銘（28岁，保安）案发时听到楼下传出争吵声，开窗才发现两名男子在停车场大打出手，立刻用手机录下了当时的情景。

3分钟半的视频显示，两人扭打在一起，边打边爆粗口，不久后有人试图将他们分开，但两人过后继续厮打，其中一人还喊“来！单挑啊！”。

殴斗期间，有女子从楼上大喊“住手，否则我报警！”

两人最终被几名路人分开，警方和救护车也到场，双双被捕。

《新明日报》记者昨晚走访事发处，辗转找到其中一名涉事者约书亚（30岁，清洁工）。他表示，他事发前听到邻居单位传出争吵声，影响他休息，因此一探究竟，在走廊趴着对方住家窗口“观望”，岂料引起单位内的男子不满，双方随即起了冲突。

“他喊说‘看什么看’，还找我打架，我当时也很气，就和他下楼对峙，扭打在一起。”

约书亚表示，动手时头脑一片空白，只知道后来有好几名警察围着他，等他再清醒时，自己已躺病床上。随后，他和警方做了笔录，昨晚才回家，下个月还需要再去警局接受调查。

记者试图和另一名涉事者了解情况，但单位住户表示不在家，他们则不知情，不愿多谈。

警方受询时表示，两名涉事的29岁和30岁男子因滋事（affray）被捕，30岁男子过后在清醒的状态下被送院，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月20日的《新明日报》。