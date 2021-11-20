居民喊话 告示贴木瓜树 “别碰我，盗贼”

屋外无心插柳播了一颗木瓜种子，木瓜树迅速生长结出累累果实，不料引来宵小几度光顾摘走。男子刚装上电眼，就拍下窃贼顾摘木瓜，气到他在树上贴告示：“不要碰我，你是盗贼！”

家住蔡厝港弯第673座组屋的彭先生（40来岁，自雇人士）近日在面簿发文指，自己种在住家外草坪的木瓜树屡屡遭贼光顾，安装电眼后拍下窃贼摘瓜的过程。

彭先生说，9个月前有一次吃了木瓜后，心想着试试看将木瓜种子埋在住家外的草坪上，谁知不久后就萌芽生长，逐渐长成约两米高的木瓜树，最近树上更结出30多颗木瓜。

怕硕果累累的木瓜树太显眼，彭先生平日用黑色塑胶袋包住木瓜，结果两周前，他发现塑胶袋被人从下方撕开，里面的木瓜不翼而飞，同样的事情竟一连发生三次。

为了弄清真相，彭先生在木瓜树附近安装了电眼，前天他检查电眼画面时，看见一名阿嫂在下午两点多出现在附近，探头探脑发现四周无人后，径直走向木瓜树摘走木瓜。

“她摘走的木瓜其实还未彻底成熟，不懂对方是真的想吃，还是存心破坏。我们一家人对木瓜树悉心照料，每日浇水施肥，摘掉枯叶，为的就是待果实成熟时分给街坊邻居品尝。若是阿嫂想吃，我大可到时送给她，她何必鬼鬼祟祟前来偷呢？”

生气的彭先生在木瓜树周遭贴了六张告示，上面印着电眼画面，还模拟木瓜树的口吻写着“不要碰我，你是盗贼！”

完整报道，请翻阅2021年11月20日《联合晚报》