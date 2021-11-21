新马陆路VTL有望月底开通 优先考量让分隔已久家庭重聚

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙 邓玮婷 黄贝盈 王康威

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

疫情前，若站在兀兰海滨公园遥望新柔长堤，都会看到长长车龙，车头灯也会把整条长堤照亮。贸工部长颜金勇指出，新马陆路VTL开通后，会先设定较小的人数顶限，优先考量是让因疫情分隔已久的家庭能重聚。（林国明摄）
疫情前，若站在兀兰海滨公园遥望新柔长堤，都会看到长长车龙，车头灯也会把整条长堤照亮。贸工部长颜金勇指出，新马陆路VTL开通后，会先设定较小的人数顶限，优先考量是让因疫情分隔已久的家庭能重聚。（林国明摄）

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新加坡与马来西亚的陆路疫苗接种者旅游走廊有望在本月底开通。初期阶段，获准通关的旅客人数会保持在较小数目，较不可能回到疫情前每天有成千上万人往返新马两地的情况。

贸工部长颜金勇昨天在记者会上答复媒体询问时说，他对新马的陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）能在本月底开通表示乐观，甚至有可能和航空的VTL同一天，即29日启动。

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