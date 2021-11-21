新马陆路VTL有望月底开通 优先考量让分隔已久家庭重聚 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 邓玮婷 黄贝盈 王康威 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 疫情前，若站在兀兰海滨公园遥望新柔长堤，都会看到长长车龙，车头灯也会把整条长堤照亮。贸工部长颜金勇指出，新马陆路VTL开通后，会先设定较小的人数顶限，优先考量是让因疫情分隔已久的家庭能重聚。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡与马来西亚的陆路疫苗接种者旅游走廊有望在本月底开通。初期阶段，获准通关的旅客人数会保持在较小数目，较不可能回到疫情前每天有成千上万人往返新马两地的情况。贸工部长颜金勇昨天在记者会上答复媒体询问时说，他对新马的陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）能在本月底开通表示乐观，甚至有可能和航空的VTL同一天，即29日启动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒 马来西亚 疫苗接种者旅游走廊 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖