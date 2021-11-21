新马陆路VTL有望月底开通 优先考量让分隔已久家庭重聚

新加坡与马来西亚的陆路疫苗接种者旅游走廊有望在本月底开通。初期阶段，获准通关的旅客人数会保持在较小数目，较不可能回到疫情前每天有成千上万人往返新马两地的情况。

贸工部长颜金勇昨天在记者会上答复媒体询问时说，他对新马的陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）能在本月底开通表示乐观，甚至有可能和航空的VTL同一天，即29日启动。