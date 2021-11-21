下周起不再以年龄区分 划一间隔五个月就可接种追加剂

60岁以上年长者，未完成疫苗接种的冠病病患中得重症的有29.8％，接种两剂疫苗的为4.1％，已注射追加剂的则只有0.85％，比只接种两剂疫苗者大幅减少约八成。

施打追加剂能显著提升冠病疫苗的保护作用。数据显示，60岁以上的年长者注射追加剂后，患上重症的概率比只完成两剂疫苗的年长者减少约八成。从下周开始，政府将不再以年龄区分，凡是符合条件的公众，划一在间隔五个月后接种追加剂。