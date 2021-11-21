下周起不再以年龄区分 划一间隔五个月就可接种追加剂 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 从本月24日起，政府将不再以年龄区分，凡是符合条件的公众，划一在间隔五个月后接种追加剂，包括染疫风险较高的前线人员和年满30岁的公众。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 60岁以上年长者，未完成疫苗接种的冠病病患中得重症的有29.8％，接种两剂疫苗的为4.1％，已注射追加剂的则只有0.85％，比只接种两剂疫苗者大幅减少约八成。施打追加剂能显著提升冠病疫苗的保护作用。数据显示，60岁以上的年长者注射追加剂后，患上重症的概率比只完成两剂疫苗的年长者减少约八成。从下周开始，政府将不再以年龄区分，凡是符合条件的公众，划一在间隔五个月后接种追加剂。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 追加剂 抗疫跨部门工作小组记者会 第三剂冠病疫苗 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖