新澳VTL首航旅客手续顺畅 出发到墨尔本旅游探亲

新加坡和澳大利亚疫苗接种者旅游走廊计划今天正式启动，受访旅客认为登机手续十分顺畅，对能到澳洲旅游和探亲表示欣慰。

新澳疫苗接种者旅游走廊（VTL）的首趟新航班机已于凌晨零时25分从樟宜机场起飞，预计本地时间早上7时50分（当地时间早上10时50分）抵达墨尔本。

首趟航班乘客陈俊祥（34岁，税务经理）在两国开通VTL消息宣布之后立即买票。他计划到墨尔本旅游一周，并探望居住在当地的朋友。