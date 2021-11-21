新澳VTL首航旅客手续顺畅 出发到墨尔本旅游探亲

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来自 / 联合早报

文 /
王康威 邓玮婷 尹云芳 王凯义

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

苏纹立（右）和母亲庄小娟今天凌晨乘坐新加坡—澳大利亚首趟疫苗接种者旅游走廊（VTL）航班，前往墨尔本探望在当地工作的姐姐。（李健玮摄）
苏纹立（右）和母亲庄小娟今天凌晨乘坐新加坡—澳大利亚首趟疫苗接种者旅游走廊（VTL）航班，前往墨尔本探望在当地工作的姐姐。（李健玮摄）

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新加坡和澳大利亚疫苗接种者旅游走廊计划今天正式启动，受访旅客认为登机手续十分顺畅，对能到澳洲旅游和探亲表示欣慰。

新澳疫苗接种者旅游走廊（VTL）的首趟新航班机已于凌晨零时25分从樟宜机场起飞，预计本地时间早上7时50分（当地时间早上10时50分）抵达墨尔本。

首趟航班乘客陈俊祥（34岁，税务经理）在两国开通VTL消息宣布之后立即买票。他计划到墨尔本旅游一周，并探望居住在当地的朋友。

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