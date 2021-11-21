新澳VTL首航旅客手续顺畅 出发到墨尔本旅游探亲 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 邓玮婷 尹云芳 王凯义 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 苏纹立（右）和母亲庄小娟今天凌晨乘坐新加坡—澳大利亚首趟疫苗接种者旅游走廊（VTL）航班，前往墨尔本探望在当地工作的姐姐。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡和澳大利亚疫苗接种者旅游走廊计划今天正式启动，受访旅客认为登机手续十分顺畅，对能到澳洲旅游和探亲表示欣慰。新澳疫苗接种者旅游走廊（VTL）的首趟新航班机已于凌晨零时25分从樟宜机场起飞，预计本地时间早上7时50分（当地时间早上10时50分）抵达墨尔本。首趟航班乘客陈俊祥（34岁，税务经理）在两国开通VTL消息宣布之后立即买票。他计划到墨尔本旅游一周，并探望居住在当地的朋友。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 新南威尔士 澳大利亚 疫苗接种者旅游走廊计划 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖