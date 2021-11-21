迈入第65年 寄养计划惠及逾6000孩童

四年收留了五个寄养孩子，萧承清和丈夫许俊杰为每个孩子量身打造教育计划，让他们在充满关爱的环境茁壮成长。

许俊杰（47岁，信息技术顾问）说，来自弱势家庭的孩童都面对许多挑战，有的是课业落后，有的是情绪包袱。他希望通过自己的家庭，协助这些孩子的身心灵有更好的发展。

这对夫妻多年来希望参与社会及家庭发展部寄养计划，等到自己的两个孩子上中学后，就开始收留小学生。他们曾照顾一个不识字的小二生，也曾到医院接过一个没有个人衣物的养女，面对处境和理想很不同的孩子，他们都会采取相应的方式来面对。