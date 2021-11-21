迈入第65年 寄养计划惠及逾6000孩童 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 萧承清和丈夫许俊杰自2017年开始寄养像乔迪这样的孩子，除了给予课业上的辅助，也会带他们度宅假，视他们为己出。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 四年收留了五个寄养孩子，萧承清和丈夫许俊杰为每个孩子量身打造教育计划，让他们在充满关爱的环境茁壮成长。许俊杰（47岁，信息技术顾问）说，来自弱势家庭的孩童都面对许多挑战，有的是课业落后，有的是情绪包袱。他希望通过自己的家庭，协助这些孩子的身心灵有更好的发展。这对夫妻多年来希望参与社会及家庭发展部寄养计划，等到自己的两个孩子上中学后，就开始收留小学生。他们曾照顾一个不识字的小二生，也曾到医院接过一个没有个人衣物的养女，面对处境和理想很不同的孩子，他们都会采取相应的方式来面对。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 寄养 马善高 手册 违例操控无人机拍照 南大经理罚款7500元 及早制定LPA有交代好过没交代