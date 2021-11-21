迈入第65年 寄养计划惠及逾6000孩童

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来自 / 联合早报

文 /
尹云芳

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

萧承清和丈夫许俊杰自2017年开始寄养像乔迪这样的孩子，除了给予课业上的辅助，也会带他们度宅假，视他们为己出。（受访者提供）
萧承清和丈夫许俊杰自2017年开始寄养像乔迪这样的孩子，除了给予课业上的辅助，也会带他们度宅假，视他们为己出。（受访者提供）

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四年收留了五个寄养孩子，萧承清和丈夫许俊杰为每个孩子量身打造教育计划，让他们在充满关爱的环境茁壮成长。

许俊杰（47岁，信息技术顾问）说，来自弱势家庭的孩童都面对许多挑战，有的是课业落后，有的是情绪包袱。他希望通过自己的家庭，协助这些孩子的身心灵有更好的发展。

这对夫妻多年来希望参与社会及家庭发展部寄养计划，等到自己的两个孩子上中学后，就开始收留小学生。他们曾照顾一个不识字的小二生，也曾到医院接过一个没有个人衣物的养女，面对处境和理想很不同的孩子，他们都会采取相应的方式来面对。

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