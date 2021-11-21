互助组织关护之心推出 “3i计划”为特需者看护提供支援

3i计划明年起将在文礼和甘榜格南试行，后年再推广到其他社区。关护之心创办人、本地儿科医生与流行病学家林方辉医生受访时解释，计划得到以上两区基层组织顾问李智陞和潘丽萍的支持，这两区的条件也适合启动计划。

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