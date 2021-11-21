互助组织关护之心推出 “3i计划”为特需者看护提供支援 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 洪韵涵（后排左起）、小女儿杨淑棋和家婆张碧凤，一同为患泛自闭症障碍的19岁双胞胎女儿杨咏婷（前排左）和杨咏晴庆祝生日。洪韵涵说，孩子的特殊情况令夫妻俩面对来自亲朋戚友的压力，幸好有家婆的支持，一直帮忙照顾这对双胞胎。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 3i计划明年起将在文礼和甘榜格南试行，后年再推广到其他社区。关护之心创办人、本地儿科医生与流行病学家林方辉医生受访时解释，计划得到以上两区基层组织顾问李智陞和潘丽萍的支持，这两区的条件也适合启动计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 CaringSG 关护之心 Project 3i 特需人士 看护者 自闭症 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖