三地点为试点 打造市区邻里 无障碍通行 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 加强心件也要改善硬件，政府机构将与私营部门和社区合作，改善公共空间的无障碍设施，方便有需要者更便利地在市区与邻里独立通行。国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞昨天在特需者看护互助组织关护之心（CaringSG）的推介仪式上宣布，打造无障碍城市网络（Accessible City Network）的计划将以莱佛士坊、文礼和义顺中为试点，包括设立更清楚的路标、确定需要更多无障碍设施的地点，以及提高公众对残障者及其看护者需求的认识，鼓励公众伸出援手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 无障碍设施 BCA CBD 文礼 义顺中 无障碍城市网络 残疾人士 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖