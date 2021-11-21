三地点为试点 打造市区邻里 无障碍通行

加强心件也要改善硬件，政府机构将与私营部门和社区合作，改善公共空间的无障碍设施，方便有需要者更便利地在市区与邻里独立通行。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞昨天在特需者看护互助组织关护之心（CaringSG）的推介仪式上宣布，打造无障碍城市网络（Accessible City Network）的计划将以莱佛士坊、文礼和义顺中为试点，包括设立更清楚的路标、确定需要更多无障碍设施的地点，以及提高公众对残障者及其看护者需求的认识，鼓励公众伸出援手。