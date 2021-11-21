东海岸推出园艺爱心与居民园丁计划

1000名东海岸居民和社区园丁在“东海岸园艺爱心计划”下，各获得一包盆栽土和种子，收获的蔬果将分发给附近低收入家庭，以及放入五个“邻里爱心冰箱”。另一项计划则是“东海岸居民园丁计划”，有兴趣的居民可受雇管理及维持邻里公园、花园和其他绿色空间。让居民在为社区作出贡献的同时也赚取一些收入。

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