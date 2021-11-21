东海岸推出园艺爱心与居民园丁计划 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 收割后的蔬果会放入东海岸集选区内的五个“邻里爱心冰箱”，让有需要的公众能自行领取。冰箱内的其他蔬果大部分则由民间组织Fridge Restock Community提供。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 1000名东海岸居民和社区园丁在“东海岸园艺爱心计划”下，各获得一包盆栽土和种子，收获的蔬果将分发给附近低收入家庭，以及放入五个“邻里爱心冰箱”。另一项计划则是“东海岸居民园丁计划”，有兴趣的居民可受雇管理及维持邻里公园、花园和其他绿色空间。让居民在为社区作出贡献的同时也赚取一些收入。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家发展部 王瑞杰 东海岸 国家公园局 东海岸集选区 低收入家庭 园艺 社区花园 莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救 拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖