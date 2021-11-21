东海岸推出园艺爱心与居民园丁计划

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

收割后的蔬果会放入东海岸集选区内的五个“邻里爱心冰箱”，让有需要的公众能自行领取。冰箱内的其他蔬果大部分则由民间组织Fridge Restock Community提供。（陈来福摄）
收割后的蔬果会放入东海岸集选区内的五个“邻里爱心冰箱”，让有需要的公众能自行领取。冰箱内的其他蔬果大部分则由民间组织Fridge Restock Community提供。（陈来福摄）

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1000名东海岸居民和社区园丁在“东海岸园艺爱心计划”下，各获得一包盆栽土和种子，收获的蔬果将分发给附近低收入家庭，以及放入五个“邻里爱心冰箱”。另一项计划则是“东海岸居民园丁计划”，有兴趣的居民可受雇管理及维持邻里公园、花园和其他绿色空间。让居民在为社区作出贡献的同时也赚取一些收入。

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