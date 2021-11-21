杜生庄天台花园引“外来”人潮 居民巡逻逮违聚者

杜生庄天台花园引“外来”人潮聚会，居民委员会出招派人巡逻，相关当局日前也采取联合执法行动，六人因违规聚集被记录个人资料。

《新明日报》此前报道，居民在杜生庄和杜生阁的面簿表示，天台花园成为下个幸运商业中心，吸引女佣和客工在星期天聚集。

《新明日报》记者本月7日走访时发现，的确有不少女佣聚集野餐，多数是两人一组，但也有另一组多达七八名女佣，她们播放着音乐舞动，桌上摆着零食饮料，大多也没戴口罩。

杜生居民委员会（Dawson RC）随后接连在面簿贴文，表示市民巡逻小组（Citizens-On-Patrol）每晚负责到现场巡逻，确保限定时间，即晚上10时后没人在花园逗留。

“这项措施减少了10时后对居民造成的噪音及不便。”

身穿荧光绿背心的巡逻员和席地而坐的公众对谈。（取自面簿）

居委会于14日贴文披露，建屋局、人力部、环境局和居委会当天联合采取执法行动，执法人员提醒公众遵守安全管理措施，离开时也请收拾干净。

行动中，六名公众因违例聚集而被抄下个人资料，日后当局将采取执法行动。

记者昨晚（11月20日）9时许走访，在天台花园的人并不多，都是三三两两坐下聊天，或者独自弹吉他、看书。

住在46楼的居民表示，近来“外来”访客在周末、假日聚集的情况有所好转，但不时仍能看见有人规定时间以外在花园逗留。

完整报道，请翻阅2021年11月21日的《新明日报》。