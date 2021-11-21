马国巴士业者：新马陆路VTL开通后 初期料日载1440人

新马陆路VTL有望在月底开通，马国巴士业者透露，开放初期公司每天估计载送1440名乘客来往两地。

柔佛州务大臣哈斯此前向马国媒体透露，陆路免隔离跨境安排将和航空VTL同一天，也就是本月29日启动。

贸工部长颜金勇昨天（11月20日）在记者会上答复媒体询问时说，他对新马的陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）能在本月底开通表示乐观，甚至有可能和航空的VTL同一天，即29日启动。

马国《东方日报》引述消息人士，率先披露了陆路VTL的部分安排，包括初期通关人数每日限制在千余个名额。

据报道，陆路VTL将先以巴士作为往返交通工具，巴士川行时间也有限制，两地的上下车地点分别是兀兰车站和新山的拉庆巴士总站。

《新明日报》记者联系上马国汉达英达巴士私人有限公司，该公司提供往返新马的“Causeway Link”巴士服务。

副执行董事林镇芳受访时透露，公司接获马国交通部的通知后，已开始为陆路VTL进行准备工作。

“目前仍在等候准确的启动日期。”

林镇芳也说，初期安排，两地上下车地点分别是新山的拉庆巴士总站，以及新加坡的奎因街巴士总站。

“我们每天安排的总载客量约1440，据悉还有新加坡的巴士公司会提供跨境服务。”

一般相信，如果至少两家巴士公司提供跨境服务的话，VTL初期每天从陆路过关的人数或达3000人左右。

根据《中国报》报道，新山关卡明天将展开“疫苗接种者旅游走廊计划”（VTL）的测试工作。

州政府会与当地卫生部合作，制定详细的操作流程。

驾驶私家车通关的部分目前则仍在商讨。

跨境巴士票暂定至少15元

巴士票收费暂定至少15元。据了解，跨境巴士服务的价格暂定在15至20元之间，从本地出发的趟次以新元收费，新山出发的则按令吉计算。

林镇芳说，40座的巴士只会坐约19名乘客，公司会安排同一时段发两辆车载客，也好让乘客有更多空间放随身行李。

另外，乘客上车前也得出示文件，包括VPT准证、两地的居留身份证明、疫苗接种证明以及检测阴性报告。

完整报道，请翻阅2021年11月21日的《新明日报》。