莽汉四楼撒钞抛物 同屋女似闪灯求救

男子不知何故在凌晨从组屋四楼的窗口扔出椅子、水桶、衣服和铁煲等杂物，甚至从空中大撒钞票！对面座居民指出，事发单位内有女子用手机连续发出闪灯，似乎在向外求助，惊动警员持盾牌到场将男子逮捕。

昨天（20日）凌晨2时许，宏茂桥1道第334座组屋附近的不少居民在睡梦中被数声巨响吵醒。据网上流传的视频显示，这座组屋四楼的住户，竟把家中物品一件一件往下丢，许多家具丢下楼后都砸得稀巴烂。

记者今早走访现场时，住在对面组屋的李先生（65岁）说，他睡梦中被高空抛物的巨响吵醒，开窗一看就发现第334座组屋楼下满地杂物，让他大吃一惊。

目击者萧先生（63岁，散工）则说，他被吵醒后，看到事发单位内有个男子不停把东西往楼下丢，主人房内则有一名女子用手机连续发出闪灯，似乎在向外求助。

萧先生说：“那个男子好像发了疯一样，先在厨房打开冰箱，把食物和罐头等丢下楼，然后再进入房间，继续将物品从房间丢下楼。我发现有一名女子在主人房内，不断地开着手机的闪灯，似乎正在求助。”

多位居民都表示，事发前没有听到事发单位传出激烈争吵声，男住户不知何故突然就开始把各种东西往下丢，丢了将近一个小时才停息。

居民谢先生(42岁）说：“他什么都丢，椅子、风扇、番茄酱等，甚至连钞票都丢下楼。”

多位居民目击事件后先后报警，警员带着盾牌抵达现场，上楼调查后将高楼抛物的男子逮捕。

警方发言人受询时证实，一名49岁男子因行为鲁莽被逮捕，过后被转移到心理卫生学院进一步检查，无人在事件中受伤，调查工作仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年11月21日的《联合晚报》。