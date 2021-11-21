拍到绝迹30年的灰斑鹟 阿叔喜若中头奖

退休阿叔在郊外拍到一只褐色小鸟，岂料上载到社交平台后竟被告知，这是在本地绝迹超过30年的罕见候鸟灰斑鹟，让他喜出望外，直言好像中头奖般开心。

住在三巴旺的叶邦欽（68岁）平日喜欢带着相机到处拍鸟，他本月9日如常到三巴旺路一个私人园圃内观鸟和拍鸟，然后在社交媒体分享自己的作品，当时他还不知道，自己照片中出现了让本地爱鸟人士趋之若鹜的罕见候鸟。

叶邦欽告诉《联合晚报》：“那天我拍到一只褐色的小鸟，以为只是普通斑鹟，但有人告诉我，这其实接近30年没有在本地出现的灰斑鹟（Greyed Streaked Flycatcher），上一次被发现应该是在1991年。”

这个消息让他又惊又喜，不少人都询问他拍摄的地点然后赶去拍摄，多位拍鸟爱好者过去一周也陆续在网上分享拍到灰斑鹟照片。

拥有35年观鸟经验的新加坡自然协会鸟类组主席陈锦昌（48岁）受访时证实，叶邦欽所拍到灰斑鹟确实是本地少见的候鸟。

陈锦昌说：“这是本地罕见的候鸟，最后一次有记录被看到已是在30年前。”

陈锦昌指出，灰斑鹟的颜色主要是褐色，就算遇到也不容易辨认。

根据资料，灰斑鹟主要栖息在海拔1100米至2200米的山地树林，繁殖地包括中国、日本、韩国、印度尼西亚等，冬季时会迁徙至婆罗洲、菲律宾、苏拉威西岛及新几内亚，也可能飞来新加坡。

完整报道，请翻阅2021年11月21日的《联合晚报》。