10年10个字 能够触发什么样的灵感？

配合“字述一年”2021投选明天启动，早报官方面簿和Instagram过去10天邀请网友发挥创意，用过去10年的年度汉字造句。

不少网友在造句时融入与疫情相关的内容，也有些写下了激励人心的留言，一些作品则以逗趣取胜。

今年的候选汉字将在明天（11月22日）公布。读者明天起至12月12日可投选心目中最能代表2021年的汉字，赢取总值1万2000元的丰富奖品。

早报官方面簿明天下午6时也会推出网络直播节目，介绍这次活动的幕后花絮，并且让七名参与小游戏的幸运儿有机会赢取50元eCapitaVoucher电子礼券。

以下是造句比赛的精彩作品：

1. 以疫情为主题的作品

疫情让口罩成为国人出门时的必需品，很多人或许早已像这名网友一样，将它视为时尚宣言。

这名网友希望把疫情“变”不见，一句话概括了所有人的愿望，也道出了大家的心声。

2. 激励人心的作品

这名网友的获奖留言非常励志，她将雾霾比喻为人生中的一道难关， 勉励大家在面对逆境时坚持到底，迎来属于自己的那道光。

3. 让人警惕的作品

有网友的留言让人反思，例如“色”字让这名网友想起2012年发生的一连串桃色新闻，她也以此提醒自己须更加谨慎小心。

在用“恐”字造句时，有网友提醒人们无时不刻都应具备安全意识，不能将安全的环境视为理所当然。

4. 最能引起共鸣的作品

这则留言相信会让很多人感同身受。有网友说，妈妈之所以会唠叨孩子，都是因为孩子总是把东西弄得很乱。

有网友笑问为什么明明领了薪水，但钱包却还是“扁扁”的，没有跟着一起“涨”?

以下是此次有奖游戏的获奖名单，感谢所有网友的踊跃参加与支持！

“字述一年”年度汉字 获奖者 读者获奖留言 （读者原文） 涨（2011年） Yisien （Instagram） 人喝太多水会水肿脸涨，钱包也在喝薪水，怎么却没涨呢？ 色（2012年） yuxxnnnnn（Instagram） 高官、教授、法律系... 本应贤贤易色的君子却跌入声色犬马的悬崖... 俗话说知人知面不知心。作为2012年的当选字，对我来说也是提醒自己作为女孩子，行走社会也还是要多注意鉴貌辨“色”吧。 霾（2013年） shulei_zhou（Instagram） 生活中没有走不出的雾霾🌫，没有渡不过的寒冬❄，也没有爬不上的高峰，风雨之后，你总会看到阳光。 乱（2014年） shanluh（Instagram） 九十九八仙你被妈妈唠叨的原因 耀（2015年） _joween_（Instagram） 星耀樟宜点亮狮城🇸🇬闪耀世界 变（2016年） loveamy6779（Instagram） 变魔术----疫情消失! 恐（2017年） Viatorem_tay（Instagram） 恐慌，恐怖，恐袭，恐龙，不管碰到哪个恐，我相信你的心跳都会加速 马（2018年） evilberrybear（Instagram） 马新陆路关卡重开，马国游子马上回家 ，车如流水马如龙。 港（2019年） Zachary Lee（面簿） 新加坡在1819年时是个刚起步的自由港，现在成为了世界最繁忙的港口之一。这佳绩得来不易，国人在引以为豪之余，也要记得要力争上游，因为不进则退。 罩（2020年） ct.1890（Instagram） 戴了两年的口罩，冠病不仅云迷雾罩，还养成我爱买很多不同图案和颜色口罩的习惯。

请继续关注《联合早报》面簿以及Instagram，了解“字述一年”活动详情。