平均近六人抢一单位 预购组屋需求三年增加超过一倍

根据建屋发展局昨天发布的文告，当局去年收到8万7800份预购组屋申请，不仅比2019年的5万1400份申请多出70.8%，也比2018年的3万8500份多出逾一倍。这凸显新加坡人对新组屋的需求强劲，不论是在成熟区或非成熟区。

随着越来越多人组织家庭，且不论老少都希望拥有自己的组屋，预购组屋的需求三年里翻了超过一倍，平均申购率去年也攀升至5.8，意味着每个单位有近六人抢购，供需差距在扩大。

根据建屋发展局昨天发布的文告，当局去年收到8万7800份预购组屋申请，不仅比2019年的5万1400份申请多出70.8%，也比2018年的3万8500份多出逾一倍。这凸显新加坡人对新组屋的需求强劲，不论是在成熟区或非成熟区。

尽管当局已增加新组屋供应，于去年推出1万6800个预购单位，高于2019年的1万4600个，但公开数据显示，预购组屋的供需差距在扩大。

距离2021年结束还有一个月，建屋局今年具体收到多少预购组屋申请尚未出炉，但当局今年推出了1万7109个预购单位和5322个剩余组屋，使新组屋数量达到2万2431个。建屋局早前也表示，明年将推出超过1万7000个预购单位。

多数申请预购组屋的是首次购屋者。建屋局在文告中透露，去年收到的8万7800份申请中，5万5300份来自首次购屋的家庭和单身者。

首次购屋家庭过去三年大幅增加，从2018年的2万2000户，增至去年的5万1400户。首次购屋的单身者人数则有起有落，从2018年的4100人减至2019年的3100人，去年又再回升到3900人。

年轻情侣黎学良（33岁，工程师）和华育欣（30岁，教育工作者）在两次申请成熟区预购组屋不果后，去年终于成功申购到三巴旺预购组屋项目Canberra Vista的四房式单位，并获得4万元的额外安居津贴。

黎学良受访时分享，他们两年前首次申请了靠近他未婚妻家的黄埔预购组屋，过后又尝试申购宏茂桥预购组屋，但都因项目抢手，最终连选购单位的号码都没拿到。

黎学良说，尽管Canberra Vista位于非成熟区，但靠近地铁站，交通相当便利，且价格相较于成熟区预购组屋，便宜了约40万元。他说：“新家距离我的父母家也只有约300公尺，老人家以后想见孙儿的话，比较方便。”

更多人组织家庭及希望拥屋 带动强劲住房需求

建屋局认为，强劲的住房需求背后有几个因素，其一是越来越多人组织家庭。

根据2020年人口普查，2015年至2019年，我国每年平均有约2万3600对国人结婚，高于2010年至2014年的年均2万2400多对。已婚夫妇也从2010年的88万零800对，增至去年的97万7300对。

建屋局说，短期内，随着回声潮世代达到适婚年龄，住屋需求将更高。回声潮世代指的是二战后婴儿潮的下一代，即出生于上世纪80年代末至90年代的人。

此外，许多社会规范也正在转变。越来越多年轻夫妇、单身人士，以及有成年子女的年长父母，也希望拥有自己的组屋，而不是同住在一起，使得本地家庭规模越来越小。

2020年人口普查显示，居民住户（包括公民和永久居民）中，独居者的比率从2010年的12.2％上升至去年的16％。同一时期，两人小家庭的比率也从18.8％增至22.6％。