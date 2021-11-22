柔州政府建议：新马陆路VTL实施首周 每天限1440人通关

马来西亚柔佛州政府建议，新马陆路疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）本月29日开始实施后的第一周，每天只让1440人通关。如果实施情况顺利，第二周可提高至2500人，第三周再提高至5000人。

柔佛州务大臣哈斯尼昨天在州议会答询时说，柔州政府也向新马两国恢复跨境委员会建议，11月29日与航空同步开放陆路旅游走廊。他说，柔州政府也建议让两国民众及游客都适用陆路VTL，而非仅限长期准证持有者。

他说：“州政府与卫生部正着手准备与完善陆路VTL出入境者的筛检及标准作业程序，至于是否允许以公共交通或是私人交通工具通关等细节，也正在敲定中。”他说，当局周一将先行测试陆路VTL通关情况。

马国业者：准备重启巴士服务 尚未敲定趟次和车资等细节

针对VTL有望在本月底开通，马国巴士业者在受访时表示，尚未敲定巴士趟次和车资等细节，但初步阶段每天预计可载送1440人往返两地。

汉达英达巴士公司（Causeway Link）在疫情前提供往返新马两地的巴士服务。其副执行董事林镇芳说，公司不久前接获马国交通部有关新马陆路VTL的通知，目前正忙着准备重启巴士服务。

据她估计，巴士服务推出初期，每天可载送最多1440人往返新山拉庆巴士总站和新加坡奎因街巴士总站。“一开始会控制乘客人数，过一段时间稳定下来后，再看是否能增加趟次。”

不过，该公司目前还不清楚巴士服务启动的确切日期。至于每天会有多少趟巴士、车资怎么算，林镇芳表示，须等候官方提供更多详情才能定下来。“为了确保安全，每辆巴士最多只会坐半满，剩下的空间会让乘客放行李。”

新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡。冠病疫情暴发前，每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来两地。

贸工部长颜金勇前天在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，他对新马陆路VTL能在本月底开通表示乐观，甚至有可能和航空的VTL在29日同天启动。

但他强调，新马仍在敲定运作详情，有关当局希望能在来临这周公布更多细节包括如何订票等，让有意到马国的新加坡人有时间做安排。