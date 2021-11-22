新澳接种者旅游走廊起飞 本地首批游客开心抵澳

澳大利亚在封锁边境长达一年半后，昨天在疫苗接种者旅游走廊计划下迎来首批新加坡旅客，澳洲旅游局也以别开生面的方式迎客。

新加坡和澳大利亚疫苗接种者旅游走廊（VTL）昨天正式启动，首趟航班新航SQ237昨天在延误25分钟后，于当地时间上午11时15分（新加坡时间上午8时15分）抵达墨尔本机场。

《联合早报》记者也搭乘这趟航班抵达。通关过程十分顺畅，持新加坡护照者可申请自动通关，关卡人员之后检查接种和检测记录。这样一来，透过VTL入境澳洲所需要的时间和疫情前并无两样。

澳洲是从去年3月开始封锁边境，昨天入境的新加坡游客是除邻近国家新西兰的旅客外，澳洲迎来的首批旅客，澳洲旅游局为此在机场安排欢迎仪式。

完成入境手续和领取行李后，旅客在步入抵境大厅时，澳洲旅游局安排的志愿者和现场爵士乐队就通过奏乐和欢呼，热烈欢迎旅客莅临。

志愿者也在现场为入境的旅客分发造型可爱的企鹅玩偶，不少旅客都被志愿者的热情感染而纷纷要求跟他们合照。

即便这一趟航班是午夜从樟宜机场起飞的红眼航班，所有乘客的脸上都不见倦怠；大家笑脸盈盈，对期盼已久的澳洲旅游或探亲满心期待。

从昨天起，完成疫苗接种的新加坡人入境维多利亚州和新南威尔士州可免隔离，但他们在登机前72小时须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

他们在抵达澳洲后也必须进行多一轮检测。根据各州的规定或须接受额外检测，并且在回返新加坡之前再进行检测。