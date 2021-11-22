配合“清洁与绿化新加坡”活动推出 报名虚拟导览参观环保企业设施

这个名为“清洁与绿化新加坡”体验的虚拟导览，从昨天起至明年3月将在“清洁与绿化新加坡”网站上陆续推出。公众也可通过该网站，参与一系列线上研讨会和展览。

配合一年一度的“清洁与绿化新加坡”活动，公众从昨天起至明年3月，可报名参加20场虚拟导览。公众只要在电脑前，就算足不出户也可跟随主持人参观鲜少对外开放的环保企业和设施，其中包括处理蓝色垃圾回收箱的胜科环卫（SembWaste）材料回收设施，以及电子废物回收公司TES。