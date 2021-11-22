配合“清洁与绿化新加坡”活动推出 报名虚拟导览参观环保企业设施 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右）与西北区市长任梓銘（左）昨早在海军部村庄通过植树仪式，为常年“清洁与绿化新加坡”活动正式揭幕。（国家公园局提供） 字体大小: 小 中 大 这个名为“清洁与绿化新加坡”体验的虚拟导览，从昨天起至明年3月将在“清洁与绿化新加坡”网站上陆续推出。公众也可通过该网站，参与一系列线上研讨会和展览。配合一年一度的“清洁与绿化新加坡”活动，公众从昨天起至明年3月，可报名参加20场虚拟导览。公众只要在电脑前，就算足不出户也可跟随主持人参观鲜少对外开放的环保企业和设施，其中包括处理蓝色垃圾回收箱的胜科环卫（SembWaste）材料回收设施，以及电子废物回收公司TES。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 清洁与绿化新加坡 胜科环卫 王瑞杰 颜氏公会理事会引进四新血提升会务 与团共聚