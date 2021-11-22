年终假期增益活动选择增多 部分业者生意不如去年 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 增益活动业者通过增加户外活动占比、为场地喷上抗菌消毒涂层等措施，让孩童可以安全地玩乐和学习。图为The Mindful Camp今年下半年举办的露营活动。（The Mindful Camp提供） 字体大小: 小 中 大 小学年终假期本周开始，一些举办增益活动的教育机构指出，学生假期营与工作坊的需求依旧强劲，但由于选择变多，部分业者的活动报名情况比去年逊色。业者The Mindful Camp自2013年以来为六岁至12岁的孩子举办假期露营，创办人沈妙清说，今年户外项目的占比相较疫情前增加了约15％，包括让营员在户外用餐，以减少病毒传染的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 年底露营 年底假期 学校假期 颜氏公会理事会引进四新血提升会务 与团共聚