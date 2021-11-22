年终假期增益活动选择增多 部分业者生意不如去年

小学年终假期本周开始，一些举办增益活动的教育机构指出，学生假期营与工作坊的需求依旧强劲，但由于选择变多，部分业者的活动报名情况比去年逊色。

业者The Mindful Camp自2013年以来为六岁至12岁的孩子举办假期露营，创办人沈妙清说，今年户外项目的占比相较疫情前增加了约15％，包括让营员在户外用餐，以减少病毒传染的风险。