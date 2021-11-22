迈入第11年 “字述一年”10入围汉字聚焦疫情

10个入围汉字由九人专家团队选出，他们来自各行各业，其中包括一名非华族同胞伯乐。2021年早报年度汉字会在12月15日傍晚6时通过网络直播节目揭晓。

2021年是我们迈向与冠病病毒共存新的一年。这一年，病毒虽不断变异，但我们也更加坚毅，团结共克时艰。这一年，我们也盼着能走出疫情所造成的困境，等待社交限制的放宽，与家人朋友欢聚共享美食。

《联合早报》“字述一年”活动，今年迈入第11年，上面这一段引言，包含了今年入围的10个汉字：变、等、共、家、聚、困、盼、食、限和毅。

10个入围汉字由九人专家团队选出，他们来自各行各业，包括新加坡华乐团驻团指挥郭勇德、新文潮出版社社长汪来昇、教育部课程规划与发展司母语处司长王梅凤、《联合早报》前总编辑林任君、迪拜世博会新加坡馆馆长邓裕昌、外籍劳工中心执行理事长伯乐（Bernard Menon）、丹戎巴葛坊小贩林添荣、爱奇艺海外事业部（国际业务）副总裁郭又铨，以及鹰阁医院乳房与外科顾问 医生 云莹莹。

王梅凤受访时说：“本次备选汉字基本上聚焦‘疫情’。所有汉字都与当下的冠病疫情相关，可见疫情对新加坡的日常影响有多深。我期盼新加坡能早日走出疫情的阴霾。”

郭又铨认为，“字述一年”是一个很有意义的活动，通过仅用一个字来象征过去的一年，不但能促使人们有更深入的思考，也能了解这一年有什么成功和应改进之处。

“我希望大家能以正向的态度看待2021年，因此在筛选汉字时，除了考虑个别汉字是否能准确且深刻地体现过去一年的事迹，字所蕴含的正面价值也同样重要。”

今年的专家团也包括一名非华族同胞伯乐，他求学时期学习华文第二语文。他对受邀为字述一年专家团成员感到意外，说：“但这也体现了《联合早报》具包容性。”他说：“在选字时，我主要以一个非华族新加坡人的视角出发。另外，身为外籍劳工中心执行理事长，在工作时与客工接触的经历也是我选字的标准之一。”

邀请10推介人录视频 解读入围汉字

今年的活动也邀请了10名推介人，以“我的字述”为主题，分别为10个入围汉字录制视频来解读他们所选的汉字。

参与录制推介视频的华文媒体集团华文电台高级节目总监洪菁云说：“在当广播员的职业生涯中，多年来我都有机会与听众一起出游。今年因冠病疫情的影响，我们被困在新加坡，无法举办旅游的活动。这次在视频中特别设计了出国旅游时会做的动作，这让我很有感触。我也努力透过我的演绎让大家了解受困的心情。”

另一名推介人新闻中心高级记者刘永健说，“字述一年”是一个严肃的课题，但他不希望视频显得太沉重，所以选择以轻松的方式来拍摄。“我在视频中融入了一些娱乐圈的元素，以‘玩弄文字’的形式，带出今年娱乐圈的变化，像是‘从钢琴变色情’说的就是李云迪事件。”

欢迎公众参加今年的字述一年投选活动，有机会赢取总值1万2000元丰富奖品。早报面簿今天傍晚6时将做网络直播，介绍投选活动和方法，以及有哪些奖品。通过观看直播，公众也能参与有奖游戏，七名幸运儿可赢取50元eCapitaVoucher电子礼券。

2021年早报年度汉字会在12月15日（星期三）傍晚6时通过网络直播节目揭晓。

参与投选活动可赢取丰富奖品

今天起至12月12日，公众参与2021字述一年投选就有机会赢取总值1万2000元的丰富奖品。

公众可上网参与投选活动。

参与投选活动的公众将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards积分可兑换全球多个服务公寓住宿等，价值分别为1500元、1000元和500元各一份

华硕ASUSVivobook 13 Slate OLED（T3300）笔记本电脑价值1000元

Epitex酒店系列1200TC 100%埃及棉床品四件套Queen Size （价值659元，共五份）

eCapitaVoucher电子礼券（价值100元，共15份）

新加坡海底捞餐券（价值50元，共40份）

大众书局礼券（价值150元，共10份）

拳器道电子礼券（价值100元，共10份）

Epitex 950g Ultracel系列枕头（价值59.90元，共10份）

投票截止日期为12月12日晚上11时59分。

本届“字述一年”汉字投选活动由《联合早报》和凯德集团联合呈献。

Ascott Star Rewards积分可兑换全球多个服务公寓住宿等，价值分别为1500元、1000元和500元各一份。（商家提供）

华硕ASUSVivobook 13 Slate OLED（T3300）笔记本电脑价值1000元。（商家提供）