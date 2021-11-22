变，继2016年被选为年度汉字后，今年再度入选，主要因冠病变种毒株的出现，严重打乱了世界各国的抗疫计划。东京奥运更在几乎没有现场观众的情况下安全成功地举行，是世人共同经历的重大改变。

变曾经被选为2016年“字述一年”的年度汉字，当时主要是因为世界格局和各国政局都出现了大变化。

2021年，“变”再度让人闻之色变。但这一次，主要是冠病疫情暴发之后，出现了多种变种毒株，当中又以最先在印度出现的德尔塔的传染力最为惊人，成为目前全球冠病疫情最主要的流行毒株。

德尔塔变种毒株虽然发现于2020年10月，却是在2021年大行其道，并严重打乱了世界各国对抗冠病的计划。

原本希望通过疫苗接种而实现的群体免疫，并没有达到预期效果，导致许多国家都暴发新一波疫情。经济的复苏、社会的解封都受到了挫折，新加坡也不能幸免。

2021年见证了不少政局变化，比如缅甸军方2月1日发动政变，引发大规模反政变示威。图为一名缅甸示威者在曼德勒示威中用弹弓对付军方。（路透社）

2021年也同时见证了不少政局的改变，这包括：美国拜登总统在1月20日宣誓就职；缅甸军方2月1日发动政变，引发大规模反政变示威；我国副总理王瑞杰在4月宣布，基于年龄和健康考量，不担任第四代领导团队的领军人物，总理接班人的计划生变；马来西亚原首相慕尤丁因失去大多数国会议员的支持而在8月16日辞职，最后由巫统副主席依斯迈沙比里接任；德国联邦9月的大选，社会民主党以微弱优势击败执政16年后即将卸任的默克尔总理所属的政党；同样在9月，上任仅一年的日本原首相菅义伟辞职，并由岸田文雄接任。

最后，世人在2021年共同经历的另一重大改变，就是7月的东京奥运会。因为疫情，奥运第一次在几乎没有现场观众的情况下，进行了开闭幕礼和所有赛事。不过，疫情之下的奥运最终安全成功举行，传递了人类战胜疫情的决心，也展示了人类对挑战自我的坚持。

作者是《联合早报》兼《联合晚报》总编辑

投选活动将于12月12日（星期天）截止。年度汉字会在12月15日（星期三）傍晚6时通过网络节目揭晓。

参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值1500元、1000元和500元各一份）

华硕（ASUS）Vivobook 13 Slate OLED（T3300）笔记本电脑（价值1000元，一份）

Epitex 酒店系列 1200TC 100% 埃及棉床品四件套 Queen Size（价值659元，共五份）

eCapitaVoucher电子礼券（价值100元，共15份）

新加坡海底捞餐券 （价值50元，共40份）

大众书局礼券（价值150元，共10份）

拳器道电子礼券（价值100元，共10份）

Epitex 950g Ultracel系列枕头（价值59.90元，共10份）

本届“字述一年”汉字投选活动由《联合早报》和凯德集团联合呈献。

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》字述一年

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