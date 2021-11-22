变，继2016年被选为年度汉字后，今年再度入选，主要因冠病变种毒株的出现，严重打乱了世界各国的抗疫计划。东京奥运更在几乎没有现场观众的情况下安全成功地举行，是世人共同经历的重大改变。
变曾经被选为2016年“字述一年”的年度汉字，当时主要是因为世界格局和各国政局都出现了大变化。
2021年，“变”再度让人闻之色变。但这一次，主要是冠病疫情暴发之后，出现了多种变种毒株，当中又以最先在印度出现的德尔塔的传染力最为惊人，成为目前全球冠病疫情最主要的流行毒株。
德尔塔变种毒株虽然发现于2020年10月，却是在2021年大行其道，并严重打乱了世界各国对抗冠病的计划。
原本希望通过疫苗接种而实现的群体免疫，并没有达到预期效果，导致许多国家都暴发新一波疫情。经济的复苏、社会的解封都受到了挫折，新加坡也不能幸免。
2021年也同时见证了不少政局的改变，这包括：美国拜登总统在1月20日宣誓就职；缅甸军方2月1日发动政变，引发大规模反政变示威；我国副总理王瑞杰在4月宣布，基于年龄和健康考量，不担任第四代领导团队的领军人物，总理接班人的计划生变；马来西亚原首相慕尤丁因失去大多数国会议员的支持而在8月16日辞职，最后由巫统副主席依斯迈沙比里接任；德国联邦9月的大选，社会民主党以微弱优势击败执政16年后即将卸任的默克尔总理所属的政党；同样在9月，上任仅一年的日本原首相菅义伟辞职，并由岸田文雄接任。
最后，世人在2021年共同经历的另一重大改变，就是7月的东京奥运会。因为疫情，奥运第一次在几乎没有现场观众的情况下，进行了开闭幕礼和所有赛事。不过，疫情之下的奥运最终安全成功举行，传递了人类战胜疫情的决心，也展示了人类对挑战自我的坚持。
作者是《联合早报》兼《联合晚报》总编辑
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2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：
《联合早报》字述一年
Lianhe Zaobao Word Of The Year
Singapore Press Holdings Ltd
1000 Toa Payoh North, News Centre
Singapore 318994
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