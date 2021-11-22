儿童心智发展专家：家长用手机换安静让孩子开不了口

每年有5000多名学前儿童被诊断患有发展障碍，其中语言和语音发展迟缓就占了近四成。对此，专家劝请家长，“不要把手机和平板电脑这类科技产品，当成照顾孩子的用具。”

近年来，每年有5000多名六岁及以下的学前儿童被诊断患有发展障碍，其中语言和语音发展迟缓就占了近四成，儿科专家指使用手机和平板电脑等的“荧幕时间”（screen time）和过度依赖外籍女佣相信是其中导因。