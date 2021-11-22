儿童心智发展专家：家长用手机换安静让孩子开不了口 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 卫生部儿童心智发展计划主任何乃殷教授指出，使用手机和平板电脑等的“荧幕时间”和过度依赖外籍女佣，相信是导致儿童语言和语音发展迟缓的原因。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 每年有5000多名学前儿童被诊断患有发展障碍，其中语言和语音发展迟缓就占了近四成。对此，专家劝请家长，“不要把手机和平板电脑这类科技产品，当成照顾孩子的用具。”近年来，每年有5000多名六岁及以下的学前儿童被诊断患有发展障碍，其中语言和语音发展迟缓就占了近四成，儿科专家指使用手机和平板电脑等的“荧幕时间”（screen time）和过度依赖外籍女佣相信是其中导因。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 何乃殷医生 卫生部 发展障碍 学前儿童 颜氏公会理事会引进四新血提升会务 与团共聚