善良雇主借钱助女佣在家乡买地盖房 两人获颁模范外籍女佣和雇主奖冠军 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 梁伟康 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年11月22日 5:00 AM 雇主冼美玲（左）与玛雅荣获模范外籍女佣和雇主奖冠军。玛雅受访时几度哽咽，对冼美玲一家人表示感激，并且表示很幸运能遇到如此善良的雇主。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 玛雅（Mayasari，34岁）约九年前离开印度尼西亚到国外当女佣，就是为了赚钱给父母买地盖房，安享晚年。但她万万没料到，雇主不只把她的心愿放在心上，还借她1万8000元来实现梦想，诚心希望她未来回乡时有个落脚处。雇主冼美玲（63岁，退休人士）受访时说，玛雅自六年多前受雇，就扛起了所有家务事，包括目前家中八名成年人、90岁长辈和11个月大的婴儿都由她照料。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 外籍女佣援助与技能培训协会 外籍女佣 疫情 外籍女佣与雇主感谢日 颜氏公会理事会引进四新血提升会务 与团共聚