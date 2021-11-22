善良雇主借钱助女佣在家乡买地盖房 两人获颁模范外籍女佣和雇主奖冠军

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷 梁伟康

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年11月22日 5:00 AM

雇主冼美玲（左）与玛雅荣获模范外籍女佣和雇主奖冠军。玛雅受访时几度哽咽，对冼美玲一家人表示感激，并且表示很幸运能遇到如此善良的雇主。（叶振忠摄）
雇主冼美玲（左）与玛雅荣获模范外籍女佣和雇主奖冠军。玛雅受访时几度哽咽，对冼美玲一家人表示感激，并且表示很幸运能遇到如此善良的雇主。（叶振忠摄）

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玛雅（Mayasari，34岁）约九年前离开印度尼西亚到国外当女佣，就是为了赚钱给父母买地盖房，安享晚年。但她万万没料到，雇主不只把她的心愿放在心上，还借她1万8000元来实现梦想，诚心希望她未来回乡时有个落脚处。

雇主冼美玲（63岁，退休人士）受访时说，玛雅自六年多前受雇，就扛起了所有家务事，包括目前家中八名成年人、90岁长辈和11个月大的婴儿都由她照料。

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