善良雇主借钱助女佣在家乡买地盖房 两人获颁模范外籍女佣和雇主奖冠军

玛雅（Mayasari，34岁）约九年前离开印度尼西亚到国外当女佣，就是为了赚钱给父母买地盖房，安享晚年。但她万万没料到，雇主不只把她的心愿放在心上，还借她1万8000元来实现梦想，诚心希望她未来回乡时有个落脚处。

雇主冼美玲（63岁，退休人士）受访时说，玛雅自六年多前受雇，就扛起了所有家务事，包括目前家中八名成年人、90岁长辈和11个月大的婴儿都由她照料。