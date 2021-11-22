国家古迹“跃然纸上”

艺术家杨奕佳用大概两个半月，完成国家文物局委任她制作的八个古迹造型的纸雕建筑。她做了实地考察，多角度拍摄建筑物的细节，并参考谷歌地图和影像，制品尺寸的准确度相信至少有80%。

八个受保护的国家古迹“跃然纸上”，流露出剪纸工匠的细腻心思。

参观国家博物馆“庆祝新加坡保存古迹与遗址金禧之旅”特展的公众，相信不会错过艺术家杨奕佳（31岁）的纸雕建筑。

她用大概两个半月，完成国家文物局委任她制作的八个古迹造型艺术品。

当局指定的国家古迹是：晚晴园、布连拾街磐石堂长老会教堂、露德圣母堂、凤山寺、前浮尔顿大厦（现富丽敦酒店）、圣伯多禄及保禄堂、圣德肋撒天主教堂，以及圣诺犹太教堂。

她说，每开始一个纸雕建筑，她会实地考察，多角度拍摄建筑物的细节，并参考谷歌地图和影像。

“我必须测量建筑物的尺寸，再按比例剪切。制品的尺寸不能说准确无误，但相信准确度至少也有80%。”

她很高兴参与古迹造型艺术品的工作，觉得很有意义，因为提高公众对古迹保存的意识。

杨奕佳是2018年罗意威工艺奖（Loewe Craft Prize）30名决赛者之一。除了纸雕，她也擅长铅笔画和水彩画。

她从拉萨尔艺术学院毕业后，前往伦敦切尔西艺术与设计学院考获美术硕士学位，如今也是母校拉萨尔艺术学院的兼职讲师。

杨奕佳说，英国留学回国后的前几年，她不断摸索艺术道路，过程很不容易，“近年来，作品渐渐受到肯定，生活和收入才稳定下来。”

为纪念我国《保存古迹法令》立法50周年，国家博物馆从本月13日起至明年1月2日举办上述特展，通过与国家古迹有关的纪念品、艺术品及数码影像，让公众认识本地73座国家古迹。

特展结束后，展览品将到各图书馆和商场巡回展出。