颜氏公会理事会引进四新血提升会务

新加坡颜氏公会新理事会引进四名实力新血，准备着力提升会务及加强颜氏文化馆内容。

颜氏公会成立于1966年，第30届（2021-2024）理事会已于10月6日正式成立，21名理事年龄介于40至78岁，平均年龄为58岁，出任会长的是从事旅游业的颜长江（66岁）。四名新理事是颜明顺、颜章杰博士、颜上祜和颜淑慧。荣誉顾问团包括贸工部长颜金勇、教育部兼人力部政务部长颜晓芳、宏茂桥集选区国会议员颜添宝、前国会议员颜来章和前管委议员颜诗琴博士。

颜长江接受《联合早报》访问时说：“理事会引进的四名新血，在教育和社会工作等方面有丰富经验，有助推动会务。未来会馆希望进一步拉近亲情、宗情和友情，促进社团间的交流，为会员谋取更多福利。我们也准备充实颜氏文化馆的内容，并举办更多活动吸引年轻人。”

文化馆吁宗亲公众捐献先辈史料文物

颜氏文化馆成立于2013年，旨在通过展览内容宣导孔颜历史文化与儒家价值观。文化馆管委会组长颜世兴博士呼吁宗亲及公众捐献颜氏先辈史料和文物，丰富文化馆的收藏。疫情期间文化馆部分展品已数码化，未来会继续进行这项工作。文化馆也希望尽快在安全的情况下开放给公众参观，并继续和文物局与学校合作。

担任康乐与福利委员会组长的颜章杰博士指出，颜氏公会准备充分利用现有人才资源，帮助更多有需要的会员。他举例说，补习费对一些家庭来说是额外负担，会员当中有教师或退休教师，可在会馆帮会员子弟补习。会员也可以小组形式，到不同地区关心弱势会员。

颜氏公会所在地是武吉巴梳路（Bukit Pasoh Rd）18号一栋四层楼的永久地契单位，一楼和二楼出租，三楼是文化馆，四楼是会所。颜氏公会目前有723名永久会员。