假警索银行资料 女郎机智没上当

我国警察部队副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长蔡秀连的照片，被骗子盗用为头像，假冒是警察向女郎要求银行资料，幸好女郎机警没上当。

社交媒体近日流传一段视频，内容是一名女子接到相信是假冒警员的诈骗电话，对方明明是男性，但是Whatsapp的头像照片却是一个女警官。眼尖的网民发现，这张被冒用的女警官照片，乃是警察部队副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长蔡秀连。

根据“Beh Chia Lor - Singapore Road”在面簿上传的视频，骗子说着带有印度口音的英文，他说自己是从新加坡刑事侦查局拨来的，询问女子使用什么银行卡。

然而女子显然不上当，直接问对方叫什么名字，骗子所给的名字竟然是个中文名。

女子说：“你叫什么名字？给我你的全名。”

骗子说了一个中文名字，但却无法完整拼出“自己”的名字，他重复安抚女子不用担心，还说可以把警员证件发给她看。

骗子说：“你要我的警员编号吗？我可以发我的新加坡警员证照片给你看，不用担心的，姐妹。”

骗子在电话中不断把女子成为“姐妹”，他叫女子别挂电话，因为这是一通“很重要的电话”，还说如果女子不提供银行资料就会暂停她的银行服务。

女子一针见血的说：“这是个中文名字，但你听起来是印度人，而且你听起来人在外国。”

接着女子就果断暂停通话，此视频被放上网后引起关注，累积超过23万点击率，近600个留言。

完整报道，请翻阅2021年11月22日的《联合晚报》。