组屋区周末变聚集地 近百女佣野餐跳舞

海格路组屋楼下成女佣聚集地，周末吸引近百名女佣聚集野餐，期间大声谈笑、播音乐跳舞，居民饱受困扰。

住在海格路第11座组屋的林太太（42岁，家庭主妇）日前拨电本报24小时热线申诉，指一年多前开始，每逢周末或假日就会有大批女佣聚集在住家楼下，挤满走道及草坪。

“我住在这里11年，过去没这种情形，现在每个星期天中午，女佣们就会三五成群结伴前来，在楼下铺草席野餐，一待就是好几个小时，直到傍晚五六点才离开。”

她表示，女佣们不仅违规聚集，还大声谈笑风生，甚至播放音乐跳舞，导致居民生活受干扰。

“孩子周末无法专心做功课或温书，准备考试的话就更受影响。”

记者昨日走访时，居民郑先生（59岁，建筑管工）表示，疫情前就有女佣聚集的情况，如今人越来越多，恐提高病毒传播几率。

“有时可多达近百人，如果遇上佳节，人潮更多。我们经过也担心染病，当局应多派人来巡逻。”

女佣：已克制 分组庆生

雨天阻止不了相聚热情。

据观察，昨日（11月21日）雨天后仍有30多名女佣、客工在该处野餐聚会，大部分两人一组，也有两三组女佣违例，多人群聚，其中一组高达8人。

记者上前询问时，一名不愿透露姓名的女佣表示，与朋友每月外出聚会一次，也清楚外出人数限制，今日选择“分组”为友人庆生。

“我们分成四组人为朋友庆生，只是可能坐得比较近，我们会多加注意。”

另一名女佣则表示，“我知道可能比较吵，但朋友生日，也是难免的。”

完整报道，请翻阅2021年11月22日的《新明日报》。