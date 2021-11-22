5岁女童突患罕见病 胸痛送院两天离世

五岁女童患上罕见的急性坏死性脑病，申诉胸口疼痛，身体突然抽搐，入院两天后离世，父母悲恸万分，至今才逐渐走出悲伤。

这对父母是彼得（32岁，会计师）和瑙代代（42岁，项目专员），他们育有一对儿女，五岁的女儿露易丝和四岁的儿子卢克。女童是在去年1月17日因急性坏死性脑病（acute necrotising encephalopathy），一种由流感引起的罕见并发症，在医院去世。

彼得接受《联合晚报》电邮访问时说，去年1月15日，女儿突然申诉胸口疼痛，随后便发起高烧，出现身体抽搐的症状，甚至还出现幻觉。

他接到妻子的通知从公司赶回家，女儿当时已意识模糊，呼吸困难，他立刻将她送到医院，女儿在急诊室抢救四小时。

“妻子和我很焦急，不知女儿为何突然出现这样的症状。女儿被送进加护病房，当医生告诉我们她的情况不乐观时，我们崩溃了。”

女童的病情在隔天急转直下，依靠呼吸器和插管来维持生命。

夫妻俩必须做出一个艰难的决定在女儿心跳停止时进行抢救，或者让她平静离开。他们不忍女儿再忍受痛苦，选择了后者。

他和妻子以及母亲，就守在女儿的病床旁。“我们一边握着她的手，一边为她梳理头发，说着我们想要对她说的话。我还拿出手机，一张张地翻看以前的照片，只是照片还未看完，女儿就离开了。”

女童在家人的陪伴下，去年1月17日凌晨离开人间。“时隔近两年，我们还是会想起她，依然会难过，但我们相信以后会和女儿在天上重逢。”

完整报道，请翻阅2021年11月22日的《联合晚报》。