亚细安与中国建立全面战略伙伴关系 接下来研究加强自贸协定

中国是继澳洲之后，第二个同亚细安建立全面战略伙伴关系的国家。新加坡欢迎这项进展，李显龙总理表示有信心这个关系的提升将是有意义、实质且互惠互利的。

建立对话关系30年，亚细安和中国昨天正式把关系升级为全面战略伙伴关系，双方也希望下来加强亚细安—中国自由贸易协定，以进一步深化经贸合作。

包括我国总理李显龙在内的九位亚细安领导人，与中国国家主席习近平，昨天上午通过视讯共同召开“亚细安—中国建立对话关系30周年纪念峰会”，宣布这项消息。亚细安秘书长林玉辉也出席了峰会。

缅甸再次缺席区域峰会

缅甸昨天缺席峰会，这是它一个月内第二次缺席区域会议，上一次是亚细安峰会。尽管如此，纪念峰会仍为缅甸准备了显示缅甸国旗和亚细安会旗的视频窗口。

纪念峰会由亚细安轮值主席国文莱苏丹波基亚和习近平联合主持。习近平形容中国与亚细安建立全面战略伙伴关系是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。这是习近平首次出席亚细安和中国之间的峰会。

中国是继澳大利亚之后，第二个同亚细安建立全面战略伙伴关系的国家。新加坡欢迎这项进展，李总理表示有信心这个关系的提升将是有意义、实质且互惠互利的。

冠病疫情虽带来挑战，但亚细安和中国在疫情期间继续加强伙伴关系，亚细安更在去年跃升为中国第一大贸易伙伴，双方全年贸易额超过5000亿美元（约6800亿新元）。

李总理说，当前保护主义抬头，亚细安和中国却通过签订区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），以行动引领贸易自由化的推进。RCEP将于明年1月1日生效。

放眼未来，他认为作为双方关系基石的亚细安—中国自贸协定，应进一步加强。他说：“强化后的协定将促进我们的经济，并为本区域企业与员工创造新机会。我希望能尽快开展联合可行性研究。”

亚细安—中国自贸协定将超过7000种产品类别（占进口总量90%）的关税降至零。协定上一次升级是2019年，当时简化了原产地规则、贸易便利化措施、投资程序和海关程序。

习近平也认为，亚细安和中国应全面发挥RCEP的作用，并尽早启动中国—东盟（即亚细安）自由贸易区3.0版建设，拓展数码经济、绿色经济等新领域的合作，共建经贸创新发展示范园区。他也强调，要高质量共建“一带一路”，同亚细安提出的“印太展望”开展合作。

经贸之外，亚细安领导人和习近平也就共同维护本区域和平稳定，进行讨论。李总理重申，本区域国家希望与美国和中国都建立良好关系，不愿选边站。

习近平和美国总统拜登上周通过视讯举行拜登上台以来的首个中美首脑峰会。两人过后发表声明，表示愿共同努力深化合作和避免冲突。李总理和几名亚细安领导人昨天都表示对此感到鼓舞，乐见这一发展。

李总理：希望中美达权宜妥协

李总理也表示希望中美能达成权宜妥协（modus vivendi），以便两国就共同关心的领域，如气候变化和自由贸易，开展合作。中美近日发表强化气候行动联合宣言，标志着重要的第一步。

他也强调，由亚细安主导的平台，有助促进本区域主要参与者之间的具建设性对话、信任与合作。“这需要中国和其他伙伴的坚定支持，以强化亚细安核心，以及亚细安在开放与包容区域架构中的关键作用。”

纪念峰会后，亚细安和中国发表联合声明，重申对多边主义、维护开放包容的区域合作框架，以及支持亚细安核心地位等方面的承诺。